Parte diario: situación por riesgo de incendios en Río Negro





El Gobierno de Río Negro difundió el parte diario del SPLIF con el estado de situación en la provincia, en el marco del período de mayor riesgo de incendios forestales durante la temporada de verano.

Según el informe del SPLIF, en San Carlos de Bariloche las condiciones actuales marcan un riesgo muy alto. Ayer se registraron 2 denuncias por uso indebido del fuego: una quema de cables en el barrio Unión y un fogón detectado en el barrio Casa de Piedra, donde se labró el acta correspondiente.

En El Bolsón, el riesgo de incendios es alto y no se registran focos activos en la zona.

Desde el Gobierno Provincial se difundirán partes diariamente durante toda la temporada crítica, con el objetivo de anticiparse a posibles emergencias, reforzar la prevención y cuidar a la población y el ambiente.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil y en acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, comunicarse de inmediato al 103. Más información en http://veranoseguro.rionegro.gov.ar.