Persecución policial terminó con un choque en el barrio San José

Un grave episodio se registró el domingo a última hora en la localidad, cuando una camioneta con cinco ocupantes evadió un control policial de rutina en el puesto de Caminera de la zona Norte y se dio a la fuga a gran velocidad.

Según se informó, el vehículo era ocupado por dos hombres, dos mujeres y un menor de edad. Al momento del control, el personal policial advirtió que dos mujeres y el menor viajaban en la caja de la camioneta, situación que motivó la intención de detener la marcha. Sin embargo, el conductor aceleró bruscamente y huyó del lugar.

La persecución continuó por el barrio San José, circulando por la zona costera, donde se constató que al menos dos de los ocupantes se encontraban en aparente estado de ebriedad. La fuga finalizó cuando el conductor ingresó a un callejón sin salida y, a muy alta velocidad, impactó contra un poste de luz y el cerco perimetral de una vivienda.

















Al observar la peligrosa maniobra y el estado de los ocupantes, vecinos del sector intervinieron, lograron quitarle la llave del vehículo al conductor e impidieron que continuara la marcha, dando aviso inmediato a la policía.

En medio del tumulto, una mujer y el menor de edad, junto a otro ocupante, se dieron a la fuga, aunque fueron interceptados por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

Durante el procedimiento, el personal policial constató que en la caja de la camioneta se trasladaban aparentemente plantas de cannabis, las cuales quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente investigación.

A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad, aunque las autoridades destacaron que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, especialmente para las personas que viajaban en la caja del vehículo.

El caso quedó bajo investigación y se labraron las actuaciones correspondientes.