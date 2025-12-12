¡Por sexto año en fila, Río Negro es campeón!32º JUEGOS DE LA ARAUCANIA

Y el festejo sigue, uno ya tradicional. Por sexto año consecutivo y para llegar al número 16 en su historial, Río Negro es otra vez campeón de los Juegos Binacionales de la Araucania. En La Pampa, el capítulo 32 tuvo un sensacional jueves, a pura definición y las chicas y los chicos de la provincia dieron lo máximo para retener la corona.





En la última jornada de acción, la delegación provincial festejó los títulos de básquet masculino y femenino; natación masculina; ciclismo masculino y los subcampeonatos en voley y fútbol femenino. Todo ello, más el tercer puesto en fútbol masculino, el segundo puesto en judo femenino y las unidades que aportaron las restantes disciplinas, permitieron llegar a 218 puntos para quedar en lo más alto del clasificador general.





Río Negro fue escoltado, desde muy cerca, por La Pampa con 210 y tercero quedó Lagos con 174.





En medallas, la delegación provincial ocupó el segundo lugar con 41 preseas, 17 de oro, 12 de plata y 12 de bronce.





BÁSQUET

En femenino, en la final en General Acha, las chicas se colgaron el oro luego de vencer 73-52 a Bío Bío con una gran tarea colectiva.

En masculino, en Santa Rosa, el seleccionado provincial se impuso a Neuquén por 74-64 para ganar el título.

Ambos equipos le dieron 44 puntos a la delegación rionegrina.





CICLISMO

En femenino fue el cierre en el autódromo de Toay con la prueba en circuito callejero de 30 kilómetros. La roquense Valentina Orocito brilló con un gran 3º puesto para ganar el bronce con un tiempo de 52m49s y quedó en el 13º puesto de la general con 2h34m30s.

Las chicas se ubicaron cuartas en la clasificación final y la provincia sumó 14 puntos.





En masculino, la prueba en circuito callejero tuvo para los chicos 60 kilómetros de exigencia. Santino Pavez y Sebastián Matucci le dieron el 1-2 a Río Negro, llegando juntos con un tiempo de 1h27m16s.

De esta manera, Matucci quedó como ganador de la clasificación general con un acumulado de 4h36m33s luego de las 4 etapas, mientras que Pavez fue 2º con 4h39m50s.





En la última etapa, Diego Marin Mardones fue 13º con 1.30.40; Jesús Orellana Barra se ubicó 23º con 1.36.16 y Lucas Petit Gean concluyó 29º con 1.47.46.

Los chicos ganaron el oro como equipos y 22 puntos.





NATACIÓN

En el cierre, el equipo masculino completó su gran labor conquistando el título y la medalla de oro.

En 50 espalda, el reginense Federico Bottos fue oro con 27s03 y el barilochense Alejo Cabanillas, plata con 27.09.

En 200 libres, Alejo Cabanillas fue 2º y plata con 1m56s47/100.

En la posta 4x100 libres, Río Negro ganó el oro con 3m35s33/100.





En femenino, en las actuaciones más destacadas, Magalí Giménez fue 4º en 50 espalda con 31s66 y 5º en 200 libres con 2m14s70.

En 50 pecho, Delfina Giraldes fue 5º con 36s47.





VOLEY

En masculino, el seleccionado ganó el 7º puesto y 8 puntos luego de vencer 3-0 a Río.

Las chicas, en la final, cayeron 3-0 ante La Pampa, pero sumaron un gran subcampeonato, la medalla de plata y 19 unidades muy importantes.





FÚTBOL

En femenino, Río Negro cayó en la final 1-0 ante La Pampa en General Pico y completó un gran torneo, con medalla de plata y 19 puntos.

En masculino, los chicos lograron el bronce tras vencer por penales 5-4 a Araucania luego del 1-1 en el tiempo reglamentario. (ANB)





