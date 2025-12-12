Presupuesto 2026: el 13% de los recursos se destinarán a Seguridad

El plan edilicio incluye obras en comisarías de toda la provincia (incluyendo la nueva Comisaría 1º de Viedma) y la ampliación unidades carcelarias. Estas inversiones permitirán modernizar espacios de trabajo, mejorar la capacidad operativa y reforzar la articulación entre las áreas.





La política de equipamiento tecnológico seguirá el camino iniciado en 2024, con la incorporación de cámaras, sistemas de monitoreo inteligente, dispositivos de asistencia y herramientas digitales que permiten optimizar el despliegue. A esto se suma la renovación y ampliación de la flota de vehículos, un componente esencial para garantizar presencia efectiva en ciudades, zonas rurales y rutas provinciales.

El fortalecimiento del sistema penitenciario también forma parte del esquema financiero del año próximo, con obras y mejoras destinadas a ampliar la infraestructura, mejorar espacios de alojamiento y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para las personas privadas de libertad.





Con esta orientación, el Presupuesto 2026 combina tecnología, infraestructura y recursos humanos para consolidar un modelo provincial de seguridad inteligente, con capacidad de prevención, respuesta rápida y presencia territorial equilibrada en toda la provincia.

