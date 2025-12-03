Presupuesto 2026: más de 380 obras y equilibrio fiscal

La consigna planteada para 2026 es precisa: cada peso que ingresa se destina a mejorar los servicios y avanzar con nuevas obras, bajo un criterio que garantiza la llegada de recursos a todas las localidades. “Nuestro objetivo es que Río Negro esté mejor y que cada vecino y vecina sienta que hay un Estado que acompaña”, expresó el Mandatario.





Del total, el 37% se destinará a educación, asegurando salarios, comedores, transporte escolar y mantenimiento edilicio, además del fortalecimiento de la formación técnica y profesional. También se sostendrán programas educativos que igualan oportunidades y se ampliarán espacios para escuelas técnicas y de capacitación laboral.

A salud se destinará el 15%, garantizando el funcionamiento de los 34 hospitales y centros de salud, la incorporación de equipamiento de alta complejidad y la renovación de ambulancias para reforzar la red de emergencias. El presupuesto también prevé obras sanitarias, ampliaciones y refacciones que mejoran la atención en todo el territorio.





Para seguridad se asignará el 13%, orientado a móviles, equipamiento tecnológico, infraestructura y un modelo de prevención moderno, basado en tecnología y presencia territorial. Esto incluye renovación de vehículos, herramientas digitales, mejoras edilicias y fortalecimiento del sistema penitenciario.





A la obra pública se destinará el 11% del presupuesto provincial. Ese monto permitirá avanzar con más de 380 obras que abarcan agua potable, saneamiento, pavimento, rutas, ampliaciones hospitalarias, refacciones escolares, infraestructura urbana y soluciones habitacionales. El criterio territorial asegura presencia en todas las regiones.





El Gobernador anunció la elevación del proyecto en sus redes sociales. “Es una de las decisiones más complejas que debe tomar un gobierno. Se necesita experiencia, conocimiento, sensibilidad y visión. Hay que contemplar lo urgente, lo necesario y, al mismo tiempo, tener una mirada estratégica”, afirmó.

El presupuesto también refuerza políticas sociales, culturales y deportivas; acompañamiento a familias y municipios; infraestructura comunitaria; programas para clubes; y el sostenimiento de espacios culturales y patrimoniales.





“Tengo que asegurar la integración provincial: que los fondos lleguen a cada localidad, a cada región, a cada comisión de fomento. Que ningún rionegrino se sienta olvidado. Tenemos que hacer lo que hay que hacer y defender a Río Negro con hechos, no con discursos”, cerró Weretilneck.

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó en la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un incremento del 38% respecto de este año y más de 380 obras financiadas con fondos provinciales. La propuesta reafirma un Estado en marcha, con equilibrio financiero, sin déficit y con prioridades claras: el 66% del presupuesto se orienta a educación, salud y seguridad, tres pilares centrales de la vida cotidiana.