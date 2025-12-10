Presupuesto 2026: Salud concentrará el 15% de los recursos provinciales

El refuerzo sanitario se apoya en un marco de ordenamiento fiscal y reducción del endeudamiento que permite invertir sin comprometer la estabilidad de la Provincia. Para 2026 se asignan $390.200 millones destinados al funcionamiento diario de los 36 hospitales y 192 Centros de Salud, postas y puestos sanitarios en todo el territorio, además de una expansión de la infraestructura con obras nuevas, ampliaciones y refacciones.







En Sierra Grande se proyecta la construcción de un nuevo hospital por $8.000 millones. En la Región Sur avanzarán los nuevos hospitales de Sierra Colorada ($3.500 millones) y la segunda etapa de remodelación del hospital de Maquinchao ($2.500 millones), junto con intervenciones en Ñorquinco y Comallo.

En tanto que, Dina Huapi contará con un nuevo hospital, clave para acompañar el crecimiento de la zona Andina, mientras que en Mallín Ahogado (El Bolsón) se ejecutarán obras por $942 millones, en línea con la agenda de reconstrucción tras los incendios.





El plan también incluye obras hospitalarias y un nuevo centro de Salud en Contralmirante Cordero, Chimpay, Cinco Saltos, Mainqué y Choele Choel, completando un paquete que fortalece la red pública desde los parajes hasta las ciudades medianas.





Este año se equipó la nueva guardia del hospital de Bariloche y en 2026 se proyecta la apertura de los nuevos quirófanos y el área de Neonatología.

El fortalecimiento del sistema no se limita a la obra civil. El Presupuesto 2026 profundiza la política de equipamiento y modernización tecnológica iniciada con los fondos del acuerdo logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las operadoras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Este año se incorporaron mesas de anestesia, ecógrafos, equipos digitales de radiología, equipamiento de terapia intensiva, y 80 vehículos, entre ellos 43 ambulancias para el sistema de emergencias.





Estas inversiones se traducen en hospitales mejor equipados, con espacios más cómodos para la atención y el trabajo del personal, y en una red de emergencias más rápida y eficiente para todos los rionegrinos.Presupuesto 2026: Salud concentrará el 15% de los recursos provinciales

