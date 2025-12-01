Púgiles de El Bolsón se destacaron en Perú y fueron elegidos como la tercera mejor delegación internacional



La delegación de boxeadores de El Bolsón regresó de Trujillo, Perú, con resultados que superaron ampliamente las expectativas. No sólo trajeron medallas, sino que además fueron reconocidos como la tercera mejor delegación entre representantes de siete países, un logro histórico para el equipo local.





“Muy contento, superaron las expectativas”





Claudio “Pocho” Mariluán, orgulloso entrenador de la delegación, celebró la actuación de sus dirigidos y contó cómo vivieron esta participación internacional.





“La verdad, muy contento. Si algo superó la expectativa fue que nos hayan elegido como la tercera mejor delegación entre siete países. Eso sí nos sorprendió, porque solo esperábamos las medallas. Cuando nos llamaron arriba a recibir el premio fue lo mejor que nos pasó”, destacó.





Mariluan explicó que cada viaje lo emprenden con ilusión y esfuerzo, y que este reconocimiento llega como un impulso enorme para todo el proyecto deportivo local.





Milagros: medalla de oro y emoción pura





Una de las grandes protagonistas fue Milagros Torres, quien obtuvo la medalla de oro en su categoría de 64 a 68 kilos y se mostró profundamente emocionada.





“No tengo palabras. Estoy muy contenta de este logro. Fui con el objetivo de traerme la medalla. Fue re lindo representar a Argentina, a Río Negro y a mi escuela de boxeo”, expresó.





También contó que la final la disputó frente a una rival de Ecuador, en lo que fue su primera experiencia frente a boxeadoras de otros países.





“Fue presión también, porque nunca había peleado con otras delegaciones. Pero fue lindo medirse con otras púgiles.”





De cara al futuro, adelantó que cierra el año con este triunfo y que retomará la preparación de inmediato para lo que venga en 2026.





Dylan Bachman: bronce y un torneo intenso





Por su parte, Dylan Bachman se trajo la medalla de bronce tras un torneo exigente, donde debió enfrentar boxeadores experimentados y sobreponerse a complicaciones dentro del ring.





“La primera pelea fue con un boxeador de Ecuador que lo tenían como favorito. Lo pude tirar en el tercer round y casi lo bloqueo”, relató.





En la segunda pelea se midió con un rival chileno cuya conducta generó polémica.





“Era bastante sucio peleando y me chocaba con la cabeza. Podría haber estado descalificado. En una se fue a la esquina a ponerse el bocal y eso no se hace.”





Pese a todo, Dylan valoró el rendimiento y afirmó que este campeonato fue “uno de los más especiales”. Además, anticipó que podría ser su último año como amateur: su objetivo es iniciar su carrera profesional en 2026.





Un gimnasio que sigue creciendo y un mundial en el horizonte





El entrenador Marigual adelantó que, tras los buenos resultados, la delegación fue invitada a un mundial que se realizará en Brasil en agosto.





“Nos pidieron que no faltemos. Nosotros tenemos las ganas de ir; el tema son los costos. Quiero agradecer a todos los que aportaron su granito de arena para que los chicos pudieran llegar a Perú.”





El entrenador sueña con llevar a más jóvenes del gimnasio porque, asegura, “hay muchos chicos con mucho futuro”.





Una experiencia única… con el picante como rival inesperado





Entre risas, Marigual mencionó también que uno de los desafíos fue la alimentación peruana.





“La comida totalmente diferente a lo que nosotros comemos acá. Muy picante”, bromeó.