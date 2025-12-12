Reconocimientos, obras y prevención en la última sesión del año. El Hoyo



El Concejo Deliberante de El Hoyo tuvo ayer su última sesión ordinaria del año con la presencia de todos sus ediles, en la que se otorgaron reconocimientos educativos, culturales y deportivos, se declaró de Interés Municipal un homenaje a Fiorella Magri Buiani, se aprobaron convenios provinciales para obras de gas y mejoras en una escuela, se solicitó la ampliación de vacantes para la Escuela Técnica local y se sancionaron ordenanzas vinculadas a inclusión, Protección Civil y uso del fuego, además de adherir a la emergencia ígnea provincial y definir aspectos administrativos del cuerpo legislativo. El Concejo Deliberante de El Hoyo tuvo ayer su última sesión ordinaria del año con la presencia de todos sus ediles, en la que se otorgaron reconocimientos educativos, culturales y deportivos, se declaró de Interés Municipal un homenaje a Fiorella Magri Buiani, se aprobaron convenios provinciales para obras de gas y mejoras en una escuela, se solicitó la ampliación de vacantes para la Escuela Técnica local y se sancionaron ordenanzas vinculadas a inclusión, Protección Civil y uso del fuego, además de adherir a la emergencia ígnea provincial y definir aspectos administrativos del cuerpo legislativo.









RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROMEDIOS Y SOCIOS PROTECTORES





En primera instancia de la sesión, el Concejo Deliberante de El Hoyo realizó la entrega de diplomas de Mención de Honor a los estudiantes con mejores promedios del año de las escuelas secundarias de la localidad, en reconocimiento a su esfuerzo y desempeño académico. Asimismo, se distinguió a los socios protectores de la Biblioteca del Concejo Deliberante, valorando su compromiso y acompañamiento permanente en el fortalecimiento de este espacio de participación, educación y acceso a la información.









RECONOCIMIENTO A FIORELLA MAGRI BUIANI





Durante la hora de preferencia de la sesión, el Concejo Deliberante de El Hoyo declaró de Interés Municipal el evento “Homenaje y mateada”, realizado en el marco del Día de los Derechos Humanos, en honor y reconocimiento a Fiorella Magri Buiani. Nacida el 9 de enero de 1990 en el Hospital Rural de El Hoyo, Fiorella conoció a los 18 años que su adopción había sido en realidad una apropiación, hecho que marcó profundamente su historia personal y su compromiso público. A lo largo de su vida, se convirtió en un símbolo indiscutido de la lucha por los Derechos Humanos en la región, dejando un legado de memoria, verdad y justicia que continúa vigente en la comunidad.









CONVENIO PARA LA RED DE GAS EN CALLEJÓN TRAFIAN





En Proyecto del Ejecutivo, los ediles trataron sobre tabla y ratificaron el convenio firmado con la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia para la ejecución de la obra “Red de Gas Natural en Callejón Trafian”. El acuerdo contempla un aporte provincial de $71.970.112,77, que será transferido en tres cuotas iguales para la realización de la obra, la cual será posteriormente inspeccionada por la Subsecretaría de Obras Públicas.









INVERTIRÁN MÁS DE $10 MILLONES EN OBRAS DE GAS ESCOLAR





También se ratificó el convenio firmado con la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia para la ejecución de la obra “Intervención Escuela Inicial Nº 453 – Reacondicionamiento en instalación de gas". La iniciativa contempla un aporte provincial de $10.872.428,19, con un anticipo financiero del 25% equivalente a $2.718.107,04, y autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a crear las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la correcta ejecución de la obra.









RECLAMAN MÁS VACANTES PARA LA ESCUELA TÉCNICA 7727





En Proyecto del Legislativo, los concejales sancionaron una comunicación en la que insta al Ministerio de Educación de la Provincia a crear nuevas vacantes para el ingreso 2026 en la Escuela Técnica N° 7727, ante la creciente demanda y la falta de cupos que afecta a numerosas familias de la localidad. La iniciativa, impulsada a partir de un pedido de la comunidad educativa, también remarca la importancia estratégica de la educación técnica para el desarrollo local y solicita gestiones para garantizar el avance del edificio propio de la institución, disponiendo además la comunicación de la medida a las autoridades educativas correspondientes.









KARATECAS LOCALES BRILLARON EN TORNEO NACIONAL





Además, declararon de Interés Deportivo Municipal al DojoJion de El Hoyo por los logros obtenidos por diez niños en el XXI Torneo Nacional de Karate Tradicional ITKF, disputado el 8 de noviembre en Concordia, Entre Ríos, donde todos hicieron podio. La distinción reconoce el esfuerzo, la dedicación y la formación integral que promueve esta disciplina, destacando el desempeño de jóvenes deportistas locales que representaron a la localidad a nivel nacional.









NUEVOS TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD





En Dictamen de Comisión, los ediles sancionaron una ordenanza que establece la implementación de talleres y/o programas municipales destinados a personas con discapacidad, con el objetivo de promover su inclusión social y laboral, fortalecer la autonomía, la autoestima y el desarrollo de habilidades para la vida adulta. La iniciativa contempla la articulación con instituciones públicas y privadas y busca brindar herramientas concretas para la inserción en el mundo del trabajo, especialmente para quienes egresan del sistema educativo formal y quedan excluidos de instancias de formación y empleo.









APRUEBAN PROTOCOLO PARA EL USO DEL FUEGO





Aprobaron establecer el “Protocolo para el uso del Fuego en la localidad”, en el marco de la emergencia ígnea declarada en la región cordillerana y ante las previsiones de una temporada 2025/2026 con alto riesgo de incendios forestales. La medida mantiene y refuerza las restricciones al uso del fuego según el índice de peligrosidad, será implementada por la Dirección de Protección Civil y prevé sanciones para los incumplimientos, destinando los fondos recaudados a acciones de prevención, equipamiento, capacitaciones y concientización para minimizar los riesgos de incendios.









EL HOYO FORTALECE SU SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL





También los ediles sancionaron una ordenanza integral que actualiza y reorganiza el sistema local de Gestión del Riesgo y Protección Civil, adecuando la normativa municipal a los marcos legales nacionales y provinciales vigentes. La nueva norma deja sin efecto la Ordenanza Nº 70/23 y establece un esquema completo de planificación, prevención, respuesta y recuperación ante emergencias y desastres, contemplando el impacto del cambio climático, los riesgos naturales y antrópicos, y la necesidad de una actuación coordinada y eficiente en situaciones críticas.





La ordenanza asigna al Intendente Municipal la responsabilidad de conducir la Protección Civil en la jurisdicción local y crea organismos clave como la Dirección de Protección Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), la Junta Municipal de Protección Civil y los Grupos Vecinales de Apoyo Comunitario. Además, define funciones específicas en áreas de gestión de riesgos, operaciones y capacitación, promueve la articulación con organismos provinciales y nacionales, y dispone la participación activa de la comunidad.









EMERGENCIAS CON ENFOQUE EN DISCAPACIDAD





A su vez, aprobaron una ordenanza que refuerza la protección de las personas con discapacidad ante situaciones de emergencia, estableciendo la articulación entre las áreas de Desarrollo Social y Protección Civil. La normativa dispone el intercambio permanente de información actualizada sobre las personas con discapacidad y obliga a que los planes de emergencia contemplen acciones y adecuaciones específicas, con el objetivo de garantizar una respuesta inclusiva y preservar la integridad de este sector vulnerable de la población.









EL HOYO ADHIERE A LA EMERGENCIA ÍGNEA PROVINCIAL





Se adhirió al Decreto Provincial Nº 1392/25, el cual declara el estado de emergencia ígnea en la zona cordillerana del Chubut desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, debido al alto riesgo de incendios provocado por la acumulación de biomasa y combustibles vegetales, incorporando además las medidas preventivas dispuestas por la provincia, como la prohibición de generar fuego en áreas no habilitadas.









EL CONCEJO INSTÓ A CONVOCAR AL CONCURSO DE JUEZ DE FALTAS





Por último, los concejales sancionaron por unanimidad una ordenanza que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar, en un plazo de 120 días, a concurso público para cubrir el cargo de Juez de Faltas Municipal, vacante desde 2022, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 55/2020 y la Ley XVI Nº 46, con el objetivo de garantizar la independencia del Juzgado de Faltas, el derecho de defensa de los presuntos infractores y el correcto funcionamiento institucional, autorizando además las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación.









Proyecto del Ejecutivo





1. Nota N°383/25 Eleva los siguientes proyectos de Ordenanza





a. Ratificar Convenio “Red de gas natural en Callejón Trafian”. Aprobado por unanimidad





b. Ratificar Convenio “Intervención Escuela Inicial N°453 – Reacondicionamiento en instalaciones de gas”. Aprobado por unanimidad









Proyectos del Legislativo





1. Nota N°377/25 Gustavo Flak. Presenta proyecto de Comunicación “Al Ministerio de Educación, sobre vacantes en la Escuela Técnica N°7727”. Aprobado por unanimidad





2. Nota N°382/25 Gretel Arce. Presenta proyecto de Declaración de Interés Deportivo “A los niños que obtuvieron podio en el XXI Torneo Nacional de Karate Tradicional”. Aprobado con cinco votos positivos, una abstención y un voto negativo.









Dictamen de Comisión





Acción Social, Cultura y Deporte





• Proyecto de Ordenanza “Talleres Municipales para personas con discapacidad”. Aprobado por unanimidad





Legislación General y Hacienda





• Proyecto de Ordenanza “Protocolo Uso de Fuego”. Aprobado por unanimidad





• Proyecto de Ordenanza “Cambio de categoría para la secretaría legislativa y designación de porcentaje para la secretaría de bloque”. Aprobado por unanimidad





Legislación General y Planeamiento, Obras y Servicios Públicos





• Proyecto de Ordenanza “Crease el área de Protección Civil, COEM, Junta Municipal de Protección Civil y Grupos Vecinales de Apoyo Comunitario ante Emergencias”. Aprobado por unanimidad





• Proyecto de Ordenanza “Protección Civil y Discapacidad”. Aprobado por unanimidad





• Proyecto de Ordenanza “Adherir al Decreto Provincial Nº1392 Emergencia Ígnea”. Aprobado por unanimidad