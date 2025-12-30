Refuerzan la prevención ante la emergencia ígnea en El Bolsón y advierten por sanciones ante quemas ilegales





El Gobierno de Río Negro reforzó las acciones de prevención y control ante la emergencia ígnea que atraviesa la región cordillerana, en el marco de una nueva reunión del Comité Operativo de Prevención realizada en El Bolsón, con la presencia de la subsecretaria de Recursos Forestales de la provincia, Claudia Contreras.





Durante el encuentro, las autoridades expresaron su preocupación por un principio de incendio forestal ocurrido recientemente a raíz de una quema no autorizada, en un contexto donde las condiciones climáticas elevan el riesgo de propagación del fuego. Desde el Gobierno provincial remarcaron que las quemas están totalmente prohibidas y que quienes incumplan la normativa serán sancionados conforme a lo establecido en el decreto de emergencia.





“Estamos en una emergencia ígnea y es sumamente importante que la población lo tenga presente. No se puede hacer fuego en lugares no habilitados y, cuando el índice es extremo, no se puede hacer fuego en ningún lado”, advirtió Contreras.





En ese sentido, recordaron las palabras del gobernador Roberto Bertindeck, quien durante una reunión previa del Comité fue enfático al señalar que la prevención no depende solo del Estado, sino que requiere del compromiso de cada vecino y vecina. “A veces la información no llega, o directamente se hace caso omiso de lo que se pide, y eso tiene consecuencias graves”, señalaron.





Multas millonarias y responsabilidades penales





Las autoridades explicaron que las sanciones previstas no solo contemplan multas económicas muy elevadas, que pueden alcanzar cifras millonarias, sino también responsabilidades civiles y penales para quienes provoquen incendios por negligencia. “La conciencia y la responsabilidad civil no siempre alcanzan, por eso la sanción es una herramienta necesaria”, indicaron.





Campañas de prevención y comunicación





En paralelo, el Gobierno provincial continúa desarrollando campañas de prevención y comunicación para informar a la comunidad sobre la situación actual y las medidas vigentes. Estas incluyen cartelería en los accesos a El Bolsón, Bariloche y Dina Huapi, partes informativos diarios y reportes especiales que detallan el nivel de peligrosidad del índice de incendios.





Cuando el índice es extremo, el decreto establece la prohibición absoluta del uso del fuego, incluso en domicilios particulares y campings. Solo cuando el índice no alcanza ese nivel, el fuego está permitido exclusivamente en lugares habilitados.





Más equipamiento y tecnología para el combate del fuego





Contreras destacó además el fortalecimiento del equipamiento del SPLIF, que recientemente incorporó un camión cisterna doble tracción de 10.000 litros, camionetas 4x4 y nuevas estaciones meteorológicas. Con estas incorporaciones, la provincia cuenta ahora con nueve estaciones meteorológicas, tras la firma de un convenio con el CIEFAP, lo que permite mejorar la previsión climática y la toma de decisiones.





Asimismo, se puso en valor el uso del avión del INVAP, que ya fue probado en operativos reales en Bariloche. Esta herramienta tecnológica permite detectar puntos de calor en tiempo real, optimizando el trabajo de las brigadas y facilitando una detección temprana y un ataque inicial más eficiente.





Incendios en otras regiones de la provincia





Finalmente, la subsecretaria se refirió a los incendios registrados en el Valle Medio, donde una quema ilegal se propagó rápidamente por acción del viento y afectó más de 1.900 hectáreas. Brigadistas de Bariloche y El Bolsón debieron ser trasladados para colaborar en las tareas de enfriamiento, luego de que el fuego fuera contenido.





Las autoridades remarcaron que los incendios en zonas de estepa presentan características muy diferentes a los de la cordillera, tanto por la velocidad de propagación como por las técnicas de combate, lo que vuelve aún más crucial la prevención y el cumplimiento de las normas.