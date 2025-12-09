Rescatan a un parapentista accidentado en el cerro Huemul: debió contratar un helicóptero privado por 3.500 dólares



Un operativo conjunto entre la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro, bomberos voluntarios y Gendarmería Nacional se desplegó este sábado por la tarde tras recibir una alerta por un parapentista que había sufrido una caída en la cara este del cerro Huemul. Un operativo conjunto entre la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro, bomberos voluntarios y Gendarmería Nacional se desplegó este sábado por la tarde tras recibir una alerta por un parapentista que había sufrido una caída en la cara este del cerro Huemul.





El aviso llegó alrededor de las 16:20, cuando el refugiero de la zona retransmitió a Bomberos Voluntarios la comunicación del propio deportista, quien informó dolores en ambos tobillos y una muñeca. A partir de esa información se estimaron posibles lesiones y se activó un operativo de rescate en terreno complejo.





El jefe de la Patrulla de Montaña, Maximiliano Olivares, explicó que el trabajo inicial implicó la organización de un equipo integrado por personal policial, bomberos y miembros del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería. En total, unas ocho personas ascendieron hacia el lugar del accidente, acompañadas por seis parapentistas que colaboraron en una avanzada para brindar estabilización previa debido a la distancia y las dificultades del terreno.





Sin embargo, cuando los rescatistas estaban llegando a la zona —cerca de las 19 horas—, fueron notificados de que el propio lesionado había contratado un helicóptero privado para su extracción. El servicio, según información extraoficial compartida con las autoridades, tendría un valor aproximado de 3.500 dólares.

El helicóptero arribó desde Bariloche, realizó la evacuación en el cerro y trasladó al parapentista hasta el aeroclub local, donde fue asistido y luego embarcado nuevamente rumbo a la ciudad de San Carlos de Bariloche para recibir atención médica.





Olivares destacó que, más allá de la contratación particular del servicio aéreo, los organismos locales continúan activos y preparados para intervenir:





“Siempre hay personal disponible para rescates: policías, bomberos y grupos de gendarmería. Según la complejidad del caso se define cuántos participan”, explicó.





El parapentista accidentado es oriundo de Comodoro Rivadavia, aunque reside desde hace un tiempo en El Bolsón. Su estado inicial, aunque doloroso, le permitió comunicarse y solicitar ayuda inmediatamente después del incidente.





Con un promedio anual de 150.000 excursionistas en la zona de montaña, las autoridades recuerdan la importancia de extremar medidas de seguridad y contar con información actualizada antes de realizar actividades de riesgo.