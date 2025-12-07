Rescate en el Piltriquitrón: un parapentista fue evacuado en helicóptero y derivado a Bariloche

Pasado el mediodía de este sábado, un llamado de emergencia alertó sobre la caída de un parapentista en la ladera norte del cerro Piltriquitrón, en un sector de difícil acceso. La activación inmediata del operativo movilizó a Protección Civil, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Patrulla de Montaña y otras instituciones que trabajaron de forma coordinada.

Trabajo en terreno complejo

Durante la tarde, los equipos se abocaron a determinar con precisión el sitio del accidente y avanzar por una zona de bosque denso y pendientes pronunciadas, lo que obligó a extremar medidas de seguridad y planificación.

Traslado aéreo desde el punto del accidente

Con el paso de las horas se confirmó que un helicóptero privado logró llegar hasta el lugar donde se encontraba el deportista herido. Desde allí lo trasladó al aeródromo local, donde recibió una primera evaluación, para luego ser derivado a San Carlos de Bariloche con el fin de acceder a una atención médica más completa.

Bomberos completó su descenso

El personal de Bomberos Voluntarios, que había ascendido por la ladera norte para asistir en la localización del parapentista, inició el descenso una vez concretada la evacuación aérea. Desde el operativo destacaron la coordinación entre los distintos organismos y las dificultades propias del terreno.

Parte oficial nocturno

Cerca de las 22 horas del sábado, las autoridades emitieron el parte oficial dando por finalizado el operativo de rescate, sin brindar detalles sobre el estado de salud del deportista.