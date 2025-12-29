Reunión institucional para la planificación turística 2026 en El Bolsón

El viernes 26, en horas de la mañana, se llevó a cabo una reunión institucional de trabajo con el objetivo de delinear planificaciones y acciones conjuntas para el año 2026, teniendo en cuenta las necesidades y desafíos que propone el destino turístico El Bolsón.

Del encuentro participaron el Director Ejecutivo de la Agencia de Turismo Rio Negro ARTUR, Hernán Piquín; la Presidenta de la Agencia de Turismo El Bolsón ATEB, Sra. Adriana Del Agua; la Vicepresidenta ATEB, Sra. Sofía Seroff; el Presidente de la Cámara de Turismo, Sr. Diego Cordero; y el Director de Políticas Turismo Regionales , Bruno Helrriengel.

La reunión fue altamente positiva y marcó un primer espacio de trabajo conjunto entre las instituciones vinculadas al desarrollo turístico local, reafirmando la importancia de la articulación, el diálogo y la planificación estratégica compartida.

Durante el encuentro se avanzó en líneas de acción comunes, con una mirada integral sobre el presente y el futuro del destino, priorizando el fortalecimiento institucional y el trabajo mancomunado como eje para el crecimiento sostenido del turismo en El Bolsón.

Este primer encuentro sienta las bases para una agenda de trabajo conjunta de cara al 2026, consolidando un compromiso común entre los distintos actores del sector.