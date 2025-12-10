Río Negro comenzó a exportar carne ovina a países árabes



La provincia de Río Negro marcó hoy un nuevo hito para su producción ovina con la carga del primer contenedor de la zafra 2025/26, integrado por ovejas de refugo de la Región Sur -y del norte de Chubut- faenadas bajo el método Halal y destinadas a países árabes, uno de los mercados con mayor crecimiento para este tipo de carne. La provincia de Río Negro marcó hoy un nuevo hito para su producción ovina con la carga del primer contenedor de la zafra 2025/26, integrado por ovejas de refugo de la Región Sur -y del norte de Chubut- faenadas bajo el método Halal y destinadas a países árabes, uno de los mercados con mayor crecimiento para este tipo de carne.





El envío incluyó 1.169 cajas de entre 22 y 30 kilos, totalizando 28.000 kilos de carne ovina trozada y congelada listos para exportación.





Este avance se inscribe en una política que la Provincia viene impulsando desde hace varios años para recuperar, modernizar y proyectar la cadena ovina. En 2024, Río Negro concretó su primera exportación de carne ovina Halal hacia un país árabe, lo que permitió abrir un camino que hoy continúa y se expande.





Ese antecedente fue clave para adecuar procesos, fortalecer certificaciones y consolidar un frigorífico en funcionamiento, capaz de cumplir estándares internacionales y responder a la demanda del mercado.





La Cooperativa J.J. Gómez, administradora del frigorífico de Ingeniero Jacobacci, prevé realizar 10 envíos durante esta zafra, en articulación con la empresa exportadora PG Trading. Este esquema consolidado entre productores, cooperativa, trabajadores y sector privado representa un paso significativo para convertir a la Región Sur en un actor estable dentro del mercado ovino internacional.





El crecimiento de la actividad también se reflejó en la generación de empleo local. Para concretar este primer envío fue necesario incorporar siete nuevos trabajadores y trabajadoras al frigorífico, que se sumaron al equipo estable de quince personas que sostiene la operación todo el año.





Esta ampliación no solo responde al aumento de la faena y de los requisitos técnicos, sino que representa más familias con ingresos asegurados, más actividad económica en la localidad y una señal clara de que la producción puede transformar la realidad de la región. Los propios trabajadores destacaron el orgullo de participar de un proceso que devuelve dinamismo a la planta y que genera una perspectiva de continuidad laboral donde antes había incertidumbre.





La posibilidad de exportar ovejas de refugo, una categoría históricamente relegada del mercado interno, demuestra que cuando se trabaja en estándares, logística y certificación, la producción encuentra nuevos destinos y mejores precios. Cada contenedor que parte desde Jacobacci expresa ese cambio: más valor en origen, más oportunidades para los productores y más empleo para la región.