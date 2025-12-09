Río Negro modernizó las guías mineras con una plataforma digital

La plataforma fue desarrollada por ALTEC junto a la Secretaría de Minería, con una lógica simple y directa: que cada productor pueda gestionar sus guías desde el celular o la computadora, sin trámites presenciales ni demoras.





Al mismo tiempo, los organismos provinciales acceden a información en tiempo real, lo que permite controlar la trazabilidad de los envíos, validar cada movimiento y consolidar un registro unificado y seguro en toda la provincia.

Este avance también fortalece la presencia del Estado en un sector productivo clave. “El sistema digitaliza la aprobación, el control y el tránsito de las guías mineras. Ahora los productores pueden solicitar la guía, aprobarla, pagarla y seguir todo de forma digital. Antes era un trámite íntegramente en papel”, explicó Denis Thomas, de Comunicación y Prensa de ALTEC. “Para el productor es un ahorro en logística y burocracia, y para el Estado significa agilizar los procesos y sumar transparencia”, agregó.





Durante la presentación oficial se realizaron talleres prácticos con productores y transportistas, donde se mostraron las nuevas funcionalidades del sistema. Los asistentes destacaron especialmente la claridad del proceso y la facilidad de uso. Thomas detalló que la plataforma “registra información clave: qué mineral se transporta, qué vehículo y acoplado se utilizan, quién es el chofer y en qué plazos se hace el traslado. Ese seguimiento hace que el control sea mucho más exhaustivo y eficiente”.

El desarrollo del software implicó un trabajo integral desde el primer día. “Todo arranca en una consultoría con la Secretaría de Minería: analizamos el proceso que había que digitalizar, definimos cómo debía resolverse y después iniciamos el desarrollo. Se prueba, se ajusta y finalmente se implementa. A principios de mes hicimos la puesta en producción en Cipolletti, con los primeros productores ya usando el sistema”, explicó Thomas.





La digitalización de las guías mineras se enmarca en el proceso de modernización del Estado que impulsa Río Negro, reemplazando trámites antiguos por herramientas que ordenan la actividad productiva, mejoran los tiempos de respuesta y fortalecen la transparencia en la gestión pública.





En una segunda etapa, la Provincia avanzará hacia la digitalización integral de los expedientes mineros para consolidar una plataforma única para todo el sector, abarcando permisos, documentación, registros y presentaciones administrativas.





