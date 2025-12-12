Río Negro refuerza la prevención: Claudia Contreras explicó las medidas ante el alto riesgo de incendios forestales



La subsecretaria de Recursos Naturales participó en El Bolsón de una jornada técnica sobre cartografía y coordinación interinstitucional. Adelantó que habrá cortes preventivos de energía por fuertes vientos y detalló nuevas herramientas de trabajo conjunto. La subsecretaria de Recursos Naturales participó en El Bolsón de una jornada técnica sobre cartografía y coordinación interinstitucional. Adelantó que habrá cortes preventivos de energía por fuertes vientos y detalló nuevas herramientas de trabajo conjunto.





Durante una capacitación realizada en la Casa del Bicentenario de El Bolsón, la subsecretaria de Recursos Naturales de Río Negro, Claudia Contreras, brindó precisiones sobre las medidas que la provincia implementará frente a la temporada de incendios, marcada por la ausencia de nieve y lluvias invernales y por la acumulación de vegetación seca en toda la región.





Contreras explicó que la jornada formó parte del Comité Operativo de Prevención, que funciona desde hace meses en El Bolsón, El Manso y Bariloche. Allí se trabajó en lectura de cartografía, interpretación de mapas y protocolos de actuación ante escenarios de riesgo extremo. “El Gobernadora nos pidió reforzar todas las acciones preventivas, porque se viene un verano muy seco, con mucho combustible disponible para los malditos incendios”, remarcó.

Uno de los puntos centrales fue la implementación de cortes preventivos de energía eléctrica, coordinados con el EPRE, EDERSA y la Cooperativa de Electricidad. La medida se tomará cada vez que el SPLIF emita una alerta por vientos intensos y riesgo extremo. “Con calor, el bosque tan seco y ráfagas fuertes, la caída de una rama sobre una línea puede iniciar un foco, como ocurrió en barrio Luján hace poco. Estos cortes momentáneos buscan evitar justamente eso”, explicó la funcionaria.





Los cortes ya están programados: este viernes de 11 a 18 en barrios específicos de El Bolsón, y mañana sábado en horario a definir según la intensidad del viento. “El alerta será intermitente, según el pedido técnico del SPLIF. No es una decisión arbitraria, sino preventiva”, aclaró.





Contreras también detalló los avances en materia de infraestructura y logística. Uno de ellos es la creación de un mapa único de reservorios de agua para toda la zona, que será utilizado por Bomberos, SPLIF, Gendarmería y Ejército. “Es clave que todos trabajemos con la misma información: dónde están los reservorios, si son naturales o artificiales, si puede llegar un camión, una camioneta o una moto”, señaló.





En paralelo, se continúa con la apertura y acondicionamiento de caminos, especialmente en callejones donde los vehículos de emergencia no pueden maniobrar. “La Municipalidad ha hecho un trabajo muy importante, y eso forma parte del esfuerzo coordinado del comité”, destacó.





Otro eje fundamental es la comunicación con los vecinos. Contreras recordó las múltiples reuniones con juntas vecinales y organizaciones locales para explicar el plan de prevención. “El Estado trabaja muchísimo, pero necesitamos la ayuda de todos y todas”, insistió.





Por último, anunció que esta capacitación fue además la primera reunión vinculada a los Fondos Verdes, iniciativa nacional e internacional a la que la provincia aplicó para financiar proyectos de prevención de incendios forestales. “Es un trabajo técnico y profundo para estar mejor preparados ante incendios de quinta generación, que llegaron para cambiarnos la vida”, la provincia obtuvo 600 mil dólares del Fondo Verde para fortalecer las tareas de prevención y coordina acciones claves mientras sigue en agenda la contratación de un medio aéreo propio.