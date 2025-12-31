Río Negro se destaca por crear empleo privado y atraer inversiones

El Mandatario destacó estos indicadores como el resultado de un modelo de gestión que prioriza reglas claras, planificación y una agenda de desarrollo sostenida. “Cuando una provincia ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, empieza a ser tenida en cuenta a la hora de invertir y crecer”, señaló en diálogo con la prensa.





Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Río Negro integra, junto a Neuquén y Mendoza, el reducido grupo de provincias que crecieron en empleo privado. Actualmente cuenta con cerca de 120.000 trabajadores registrados, lo que representa un crecimiento del 4% interanual.

Además, Río Negro se consolida como una de las provincias con mayor volumen de inversiones efectivas del país. Según los proyectos presentados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Provincia concentra la mayor cantidad de iniciativas ya aprobadas, por encima de otras jurisdicciones que registran principalmente proyectos en evaluación.





Weretilneck remarcó que estos resultados responden a una estrategia sostenida en el tiempo, que genera confianza en quienes deciden invertir y producir en la provincia. “Río Negro tiene un rumbo, tiene un norte y tiene un futuro que lo estamos planteando entre todos”, sostuvo.

Este desempeño se apoya en herramientas impulsadas por la Provincia, como el paquete de leyes que integra el Régimen de Promoción Económica que ordena la radicación de parques industriales, fortalece la logística portuaria y otorga beneficios a las empresas que invierten y generan empleo en Río Negro.





A esto se suma la creación de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN), como ventanilla única para productores y pymes, y del Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARIO), que en solo 2 meses acompañó a 26 pymes de 10 localidades para sostener su actividad y cuidar las fuentes de trabajo.

Río Negro se ubica entre las 3 provincias que lograron crear empleo privado y es una de las 2 más elegidas para recibir inversiones nacionales y extranjeras del país, con un fuerte liderazgo en proyectos ya aprobados y en ejecución. “Las empresas invierten donde ven futuro, y Río Negro hoy lo tiene”, afirmó el Gobernador Alberto Weretilneck.La combinación de creación de empleo, inversiones efectivas y planificación estratégica consolida a Río Negro como una de las provincias con mayor proyección económica del país y con condiciones sólidas para el desarrollo a mediano y largo plazo.