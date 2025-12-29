Robo de celular un detenido tras operativo policial







En los últimos días se han registrado varios hechos delictivos en la localidad , uno de los cuales derivó en un robo.

Según se informó, en horas de la fecha se recibió un llamado al sistema de emergencias 911 solicitando presencia policial en calle Azcona. El aviso daba cuenta de que una persona había sido lesionada tras ser atacada por dos sujetos, quienes le sustrajeron su teléfono celular.





Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó a la víctima, quien aportó características físicas y detalles sobre los presuntos autores del hecho. De acuerdo al relato, se trataba de dos hombres, uno de los cuales habría forcejeado y agredido al damnificado para luego quitarle el celular y entregárselo a su acompañante.





Inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda, logrando ubicar a uno de los sospechosos a unos 50 metros del lugar del hecho. El individuo coincidía con las descripciones brindadas, tanto físicas como en su vestimenta.





Al momento de la identificación, el sujeto no tenía el celular en su poder, aunque posteriormente se constató que el dispositivo había sido ocultado en las inmediaciones de la estación de subte donde finalmente fue aprehendido.













El detenido es un hombre de 25 años, con domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche, quien quedó imputado por el delito de robo y fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.





Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en la zona, especialmente en el área comprendida por las calles Azcona, Balcarse y Sarmiento, un sector de alto tránsito donde ya se han registrado otros robos, sobre todo en horarios nocturnos y durante eventos con gran concurrencia de personas.