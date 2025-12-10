Salmón Chinook en río Limay: La invasión gigante que amenaza la biodiversidad.

Su llegada no es casual: corrientes oceánicas lo impulsan desde Chile hacia el Atlántico, donde desova y muere, liberando una cantidad masiva de nutrientes que transforman ríos enteros. En un contexto de invasiones récord, científicos advierten: ¿podrá la Patagonia contener a este gigante antes de que colonice cada cuenca?





La pregunta retumba como una bandera de alerta y eso no extraña, ya que se trata de un salmón monumental. Los adultos miden hasta 1,5 metros y pesan entre 20 y 60 kilos, lo que lo convierte en el salmón más grande del mundo. Su voracidad en el mar lo posiciona como depredador supremo de peces forrajeros como anchoas y sardinas.

Un depredador del Pacífico Norte devorará el equilibrio del Río Limay? Este salmón, que puede alcanzar hasta 60 kg, ha encendido todas las alarmas, al alterar gravemente los ecosistemas fluviales.El salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), conocido como el rey de los mares por su tamaño colosal, ha cruzado océanos para conquistar la Patagonia y alertan que este invasor silencioso amenaza ahora el frágil equilibrio del Río Limay.