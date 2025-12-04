Se lanzó la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina junto a Lotería del Chubut



La localidad de El Hoyo confirmó oficialmente la realización de la 38° Edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se llevará adelante los días 9, 10 y 11 de enero, dando inicio al calendario de celebraciones tradicionales de la comarca andina del paralelo 42. El anuncio se realizó junto a Lotería del Chubut, institución que nuevamente acompañará el evento con importantes premios y actividades especiales.





Desde la organización adelantaron que la grilla artística ya cuenta con los primeros nombres confirmados: Eugenia Quevedo, Yoel Hernández y el grupo Tu Mambo, mientras que el resto de los artistas será anunciado en los próximos días. Con propuestas musicales para distintos públicos, el municipio busca reforzar el perfil turístico y familiar de la fiesta.

Uno de los atractivos centrales será el Telebingo, que se realizará el domingo y ofrecerá premios que rondan los 9 millones de pesos. Los cartones, con valores de $15.000 y $30.000, estarán disponibles a partir del 12 de diciembre en todas las agencias de Lotería del Chubut. Además, habrá beneficios exclusivos para los residentes de El Hoyo, quienes podrán acceder a sorteos especiales durante el sábado.





El intendente César Salamín destacó el entusiasmo que genera esta nueva edición en la comunidad y en los emprendedores locales. “Estamos muy felices de anunciar la realización de una nueva fiesta el 9, 10 y 11 de enero. Estamos teniendo una muy buena recepción por parte de la venta de los puestos, así que invitamos a todos a participar”, afirmó.





En la misma línea, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, detalló el sistema de acceso al predio. “Los cartones de ingreso estarán disponibles dentro de ocho días en las agencias y su presentación será requisito para el acceso. El formato incluirá cartones de $15.000 y $30.000; los de quince mil permitirán el ingreso de una persona y los promocionales de treinta mil, de tres personas”, explicó.





La programación artística comenzará el viernes 9 con la presentación de Yoel Hernández, continuará el sábado 10 con Tu Mambo y cerrará el domingo 11 con Eugenia Quevedo. Ese mismo día se realizarán las carreras cuadreras en el Club Hípico, la competencia de Mountain Bike y una nueva edición de la Carrera de la Fruta Fina, organizada por la Escuela Municipal de Atletismo, con un recorrido de 10 kilómetros.





Entre las actividades destacadas, el sábado los residentes de El Hoyo podrán participar de sorteos especiales presentando DNI y cartón. En tanto, el domingo tendrá lugar el tradicional “ruletazo”, cuyo producido será destinado a instituciones locales. Los premios del Telebingo incluyen $500.000 por línea, además de $1.000.000, $2.000.000 y $3.000.000 para los cartones llenos de cada una de las tres rondas, a lo que se suma un automóvil como premio mayor.





El intendente Salamín confirmó además que se mantendrán las clásicas competencias de hacheros, motosierristas, repostería y cosecheros, que cada año convocan a residentes y visitantes. Los productores de fruta fina también tendrán la oportunidad de comercializar sus productos frescos en puestos gratuitos, reforzando la identidad productiva que da origen a esta celebración.





Con una combinación de propuestas culturales, deportivas, productivas y de entretenimiento, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se prepara para recibir a miles de visitantes y marcar, una vez más, el inicio de la temporada estival en la región.