Se prohíbe el uso del fuego en 5 Parques Nacionales de Patagonia Norte



La decisión abarca a cinco áreas protegidas andino-patagónicas como respuesta a las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la temporada estival en la región y sus riesgos asociados; con un enfoque especial en la conservación de los bosques andino-patagónicos, y en la protección de la biodiversidad vinculada a estos ecosistemas únicos, que se pierden con cada incendio forestal.





Esta medida se dispuso mediante una resolución del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), que prohíbe el uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.





Según lo establecido por la normativa, los únicos espacios de Fuego Seguro en estas áreas se limitan a los predios de campamentos organizados, que son administrados por prestadores turísticos autorizados y cuentan con sistemas de combate contra el fuego.





La decisión se enmarca en las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época estival, que resultan propicias para incrementar el riesgo de que se produzcan incendios forestales en la región patagónica y parte de la región centro del país, lo que requiere la adopción de medidas preventivas de carácter urgente.





Además, se definirán medidas específicas de acuerdo al escenario de cada área protegida, tomando como base la situación ígnea, la evolución de los valores del Índice de Peligro de Incendios y las condiciones particulares del entorno.





Conocé más sobre la Prevención de Incendios en Parques Nacionales: https://argentina.gob.ar/interior/parquesnacionales/prevencion-de-incendios-en-parques-nacionales