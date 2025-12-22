Se realizó el curso Costos y Tarifas para fortalecer los servicios turísticos en El Hoyo

A fin de seguir acompañando a los emprendimientos de la localidad, se realizó una charla práctica sobre costos aplicada a actividades vinculadas al turismo.

La propuesta busca brindar herramientas concretas y de uso inmediato, alejadas de la teoría contable tradicional, para que los prestadores puedan conocer sus costos reales, definir precios sostenibles y mejorar la toma de decisiones, teniendo en cuenta la estacionalidad propia de la actividad turística en la región.




La actividad estuvo a cargo del licenciado Edgar Sandoval y el contador Carlos Domínguez, quienes abordaron la temática desde una perspectiva práctica y aplicada a la realidad local, orientada especialmente a pequeños y medianos emprendimientos.










