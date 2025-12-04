Se realizó la celebración del Día Internacional de las personas con discapacidad



Se realizaron las actividades por el día de las personas con discapacidad con juegos sensoriales para la memoria, motrices, neurodivergentes, auditivos, visuales y motoras para sillas de ruedas, y la participación de 50 jóvenes de Epuyén, Cholila, Lago Puelo y El Hoyo. Se realizaron las actividades por el día de las personas con discapacidad con juegos sensoriales para la memoria, motrices, neurodivergentes, auditivos, visuales y motoras para sillas de ruedas, y la participación de 50 jóvenes de Epuyén, Cholila, Lago Puelo y El Hoyo.





Desde 1992, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La fecha fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad para fomentar su desarrollo así como también aumentar la conciencia sobre sus situaciones en los aspectos sociales, económicos, deportivos y culturales de la vida diaria.





Margarita Montero, a cargo del Área de Discapacidad de El Hoyo afirmó: "Seguimos trabajando por una sociedad más inclusiva, es fundamental que los municipios sostengan políticas de estado para este sector de la población y que los Consejos podamos trabajar articuladamente".





La actividad tuvo lugar en el Camping Municipal "Del Río" y contó con la participación de la escuela 522, la fábrica de alfajores de Epuyén de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado (APAD), el Consejo Municipal de Discapacidad, el área de Trabajadoras de Terreno del Hospital Rural local (HREH) y la Policía Comunitaria.