Se secuestraron dispositivos en el marco de una investigación por MASI. Bariloche



A primera hora del día de hoy se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la zona oeste de nuestra ciudad, con la presencia del fiscal del caso y en el marco de una investigación por presunta tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil. A primera hora del día de hoy se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la zona oeste de nuestra ciudad, con la presencia del fiscal del caso y en el marco de una investigación por presunta tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil.





La diligencia fue autorizada por el Juez de Garantías, quien entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales previstos por el Código Procesal Penal para avanzar con la medida.





El objetivo principal fue el secuestro de dispositivos telefónicos vinculados a los IMEI especificados en la solicitud fiscal, así como cualquier soporte electrónico que pudiera resultar relevante para el avance de la pesquisa.





La investigación se inició a partir de una notificación del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). El reporte indicó que el 26 de abril de 2025 a las 05:25:45 horas se habría registrado actividad de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil mediante una cuenta de la red social Instagram, vinculada a una dirección IP asignada en esta ciudad.





Tras la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en delitos informáticos de CABA, la información fue remitida al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para su investigación.





En cumplimiento de esa derivación, efectivos de la fuerza federal asignada realizaron tareas de verificación - Gendarmería Nacional- y presentaron un informe técnico que permitió vincular la actividad detectada con una línea telefónica asociada al domicilio allanado. Esa información, sumada a la geolocalización señalada en el reporte internacional, fundamentó la solicitud del fiscal para avanzar con la medida.





Se continuará con el desarrollo de las diligencias correspondientes para analizar los elementos secuestrados y determinar las eventuales responsabilidades penales.