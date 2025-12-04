Se supo quién era la argentina que fue víctima de un femicidio en España

Un nuevo femicidio conmocionó a la comunidad argentina en España. Una mujer de 29 años fue asesinada por su pareja, de 34 y también de nacionalidad argentina, quien luego se quitó la vida. El brutal episodio ocurrió en la vivienda que compartían en la zona de Alicante, al este del país. Tenían en común un hijo de 3 años, que se encontraba en el jardín en ese momento.





En los últimos días, se conoció que la pareja, que llevaba cuatro años viviendo allí, se encontraba en un proceso de separación y que el femicida tenía planeado volver al país a raíz del conflicto que atravesaban.

Según reveló El Doce, el hallazgo de los cuerpos se produjo el martes a la noche luego de que el hermano de Oriana recibiera un mensaje escalofriante de WhatsApp enviado por el agresor: "Tu hermana y yo estamos muertos".





Las autoridades revelaron que Oriana había decidido poner fin a la relación con su novio a principios de año tras meses de desgaste emocional y constantes discusiones.





Fue el hermano de Oriana, que también reside allí, el que descubrió los cuerpos tras oír gritos procedentes del interior del domicilio, al que consiguió acceder rompiendo la puerta a patadas.





Cómo era la vida de Oriana, víctima del femicidio

Con 25 años y en busca de una nueva oportunidad laboral, Rojas viajó a España junto a Leandro, su marido. Ambos se instalaron en un departamento en Alicante. A llegar comenzó a trabajar en Necomplus, una empresa que se encarga de realizar tecnología para medios de pago electrónicos.





En las imágenes que subía a sus redes, Oriana no ocultaba el fanatismo que tenía por Talleres de Córdoba. Incluso publicaba imágenes con la bandera del conjunto cordobés.





Cuando se convirtió en madre, la joven argentina se dedicó exclusivamente a publicar imágenes de su bebé y de cómo se desarrollaba su crianza en Alicante. "Qué feliz me haces, te amo mi amor", escribió para diciembre del año pasado, en una publicación junto a una foto de ella con el nene.

"No te merecías irte así"

El hermano de Oriana, que fue quien recibió el impactante mensaje premonitorio del femicidio seguido de suicidio, expresó su dolor en las redes sociales en las últimas horas. Compartió imágenes de su hermana junto a su sobrino de 2 años y escribió un triste mensaje: "Decime que no es cierto, decime que solo es una pesadilla… No te dejaste ni decirte cuánto realmente te amo.





Y siguió: "¿Por qué te tenías que ir? No te merecías irte así, te juro que me arrepiento tanto de no haberte dicho la última vez cuánto te amaba".

En principio las autoridades descartaron que hubiera denuncias previas por violencia de género pero continúan recolectando información y aguardan resultados de pericias para concluir la investigación.





Alicante de luto

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante guardó tres minutos de silencio a las puertas del edificio consistorial en señal de repudio por el femicidio de Oriana. Al homenaje también se sumaron otros municipios de la Comunidad Valenciana.





"La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza, y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas", dijo el alcalde de Alicante, Luis Barcala, según precisó el medio español.

Una joven de 29 años fue asesinada por su pareja, también argentino, quien luego se quitó la vida en su vivienda en Alicante.Este jueves se conoció que la víctima era Oriana Rojas, de 29 años y oriunda de Córdoba. Hizo la secundaria en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbo, ubicada en el centro de la capital cordobesa, y poco tiempo después emigró.