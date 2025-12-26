SOLO HUELLAS: Prevención y cuidados al realizar actividades acuáticas



Los días de calor nos invitan a acercarnos a los diversos espejos de agua para bañarnos, salir en kayak, bote o ir a pescar. Dentro de las áreas protegidas y municipios hay una gran cantidad de lagos, ríos y arroyos para disfrutar, pero para evitar accidentes y disfrutar es importante recordar las siguientes indicaciones.





En los lagos y lagunas de los ambientes naturales usar las playas habilitadas, no sobrepasar la línea de boyado delimitada en las mismas y prestar atención a las recomendaciones de los guardavidas.





Aún sabiendo nadar bien o usando salvavidas, las bajas temperaturas de los lagos y ríos pueden generar alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser fatales.





La navegación con motor sólo está permitida para motores 4T y 2T ecológicos.





Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para cualquier tipo de actividad náutica y llevar los elementos de seguridad correspondiente. Seguir todas las recomendaciones de Prefectura Naval Argentina. Ante una emergencia náutica llamar al 106.





No ingresar súbitamente al agua teniendo el cuerpo caliente, ni hacerlo inmediatamente después de haber ingerido alimentos.





No tirarse en ríos, arroyos y zonas de desembocadura con cámaras, colchones inflables, colchonetas de agua o cualquier elemento inflable, ya que las corrientes son peligrosas.





Las y los niños que utilicen elementos inflables deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto y en aquellos lugares en los que sus pies toquen el fondo del agua.





Los muelles son sólo para embarco y desembarco de pasajeros. Está prohibido permanecer o zambullirse desde los mismos.





Nadar siempre de forma paralela a la costa.





Conducir la embarcación en los lagos, siempre fuera de las zonas de prioridad para Nadadores de Aguas Abiertas delimitadas en el Lago Nahuel Huapi.





Al navegar solo se puede descender en playas habilitadas. Fuera de ellas está prohibido amarrar la embarcación, descender y acampar.





Chequear el pronóstico. Tener en cuenta la inestabilidad climática, cambios de temperatura y fuertes vientos.





No dejar tu línea de pesca ni tu señuelo en la costa ni en el agua.





La misma playa que usamos las personas, también la utilizan otros seres vivos, por lo que hay que tratar de interferir lo menos posible: no arrojar piedras a las aves, no utilizar detergentes en los espejos de agua, evitar dañar la vegetación de la costa o pasar por arriba de los juncales y no llevarse elementos naturales del lugar que cumplen una función específica en el ecosistema.





La música en alto volumen interfiere negativamente con los animales del lugar y obstaculiza su comunicación y la de los visitantes.





Disfrutemos del sonido de las olas, de las aves, del viento, y permitamos a otros visitantes que también lo puedan hacer.