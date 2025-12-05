“Te necesitamos”: un llamado para prevenir incendios forestales

“Te pedimos que estés atento, que denuncies a quienes hacen fuego y que respetes la prohibición. Vamos a estar mucho más seguros si nos ayudás. Contamos con vos”, manifestó el Gobernador en un mensaje lanzado desde sus redes sociales, en las puertas de la sede del SPLIF en El Bolsón y acompañado por referentes de los organismos de emergencia.





Trabajo conjunto y planificado

En ese lugar, el Gobernador Weretilneck y el Intendente Bruno Pogliano encabezaron una reunión clave para coordinar criterios, actualizar protocolos y consolidar un trabajo conjunto entre Provincia, Municipio, Nación y todas las instituciones que intervienen ante emergencias. El eje central fue anticiparse, prevenir y dar respuestas rápidas en un verano de alto riesgo.





Para esto, la Provincia llevó adelante una modernización histórica del sistema de prevención y combate del fuego. El SPLIF incorporó nuevas tecnologías de monitoreo en tiempo real, equipamiento de ataque inicial y mejoras de conectividad en sectores críticos. También se reforzó la movilidad operativa con camiones cisterna, vehículos 4x4, cuatriciclos y maquinaria para el trabajo en zonas de difícil acceso.





El Ministerio de Seguridad y Justicia sumó herramientas tecnológicas —visores térmicos, visores nocturnos, drones y un centro de comando móvil— que permiten mejorar la precisión del trabajo en el bosque y coordinar operativos en tiempo real.





Vialidad Rionegrina incorporó maquinaria pesada esencial para despejar accesos, abrir cortafuegos y asistir a los equipos en situaciones de emergencia. En las próximas semanas se sumarán nuevos drones, equipamiento de rescate y otro centro de comando móvil, consolidando un esquema integral que fortalece la prevención en toda la región.

