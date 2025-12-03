Tres provincias coordinan un Comando Interactivo para enfrentar la temporada de incendios

El ministro de Producción, Carlos Banacloy destacó este fin de semana el operativo conjunto que mantienen Río Negro, Chubut y Neuquén para fortalecer la lucha contra los incendios forestales. Según explicó, el Comando Interactivo “es un trabajo que se sostiene todo el año”, pero que cobra mayor intensidad al iniciar diciembre, cuando las condiciones se vuelven más propicias para la propagación del fuego y la región comienza a recibir mayor afluencia turística.





Un convenio regional que marca un nuevo rumbo

Banacloy recordó que las tres provincias firmaron un convenio que define un sistema de colaboración mutua, complementario al apoyo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. “Ese acuerdo entre gobernadores ya le da un marco totalmente distinto a la región”, señaló.

Dentro de ese esquema, se prevé la contratación conjunta de medios aéreos para la temporada, un punto clave considerando la complejidad del territorio patagónico y la incidencia del viento en la operatividad de aeronaves.





Más combatientes y refuerzos desde los valles





El ministro adelantó que Río Negro ampliará la contratación de combatientes para esta temporada. La estrategia incluye el traslado de personal desde la zona de los valles hacia las áreas turísticas, siguiendo un esquema similar al que ya implementa la Policía provincial en verano.

“Queremos llegar con equipos reforzados a cada punto sensible”, indicó.

Equipamiento histórico y medios aéreos pesados





A partir del 15 de diciembre, está previsto un ingreso significativo de equipamiento para las instituciones provinciales vinculadas al combate del fuego, destacó un hito para la región: la intención de contratar medios aéreos pesados, algo inédito en la Patagonia.

“Hemos visto a nivel nacional lo que implica operar con un Chinook, un helicóptero pesado que puede trabajar con viento y en condiciones extremas. Es lo que necesitamos después de lo que vivimos la temporada pasada”, apuntó.

El objetivo es complementar los recursos nacionales con aeronaves que puedan operar incluso en situaciones que hoy obligan a suspender actividades.





Vínculo con Canadá y certificación unificada





El ministro también valoró el encuentro reciente con autoridades de combate de incendios forestales de Canadá, un país con larga experiencia en el manejo de emergencias forestales.

De esa reunión surgió un acuerdo clave: avanzar hacia una certificación unificada de combatientes entre ambos sistemas nacionales.

“Esto abre la posibilidad de que haya intercambio de brigadistas; Canadá hoy está contratando personal, y la Argentina podría aportar especialistas certificados. Es muy importante para fortalecer la preparación local”, explicó.





Planificación de temporada y eje en la comunicación





De cara al verano, indicó que se trabaja en una estructura integrada donde Protección Civil coordine a las distintas secretarías involucradas.

La prioridad, señaló, será organización, coordinación y comunicación.

Recordó también que en los últimos días se registró un incendio en Epuyen originado por un simple descuido: “Estamos hablando de gente que vive acá y que, por un mínimo error, termina generando un incendio descontrolado”.

Por eso, insistió en la necesidad de una estrategia regional de prevención, con mensajes claros y coordinados para toda la comunidad.

Foto de archivo