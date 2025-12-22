Tres viviendas destruidas por un incendio en el barrio 3 Arroyos

El siniestro se desató en las últimas horas del domingo. Bomberos Voluntarios de El Bolsón trabajaron con varias dotaciones para evitar la propagación del fuego a casas lindantes.

Un incendio de importantes dimensiones se registró en la noche del domingo en el barrio 3 Arroyo, sobre callejón Pérez León, donde tres viviendas resultaron completamente destruidas. El hecho ocurrió cerca de las 23:49 horas, momento en el que se recibieron múltiples llamados alertando sobre el avance del fuego.

La segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, informó que al arribar la primera unidad al lugar se constató que había al menos tres viviendas involucradas, por lo que fue necesario solicitar refuerzos y despachar más móviles con personal.

Según detalló, las viviendas afectadas estaban construidas íntegramente en madera, se encontraban dentro del mismo terreno y no contaban con propietarios, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. Las pérdidas fueron totales, con daños estimados en el 100% de las estructuras.









Además, los bomberos trabajaron intensamente para proteger las viviendas lindantes, logrando evitar consecuencias mayores. No obstante, una de ellas sufrió daños parciales en el techo, con una afectación aproximada del 20%.









El operativo se desarrolló de manera coordinada con personal policial, mientras se realizaban tareas de control, enfriamiento y prevención de nuevos focos. No se reportaron personas heridas como consecuencia del incendio.