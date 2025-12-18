Último envío del año de insumos hospitalarios con el Tren Patagónico

Hoy comenzó a cargarse el último vagón sanitario, que consolida una estrategia clave para garantizar la provisión oportuna de insumos. Se envían soluciones y descartables como agujas, gasas, guantes, jeringas, sondas, algodón, pañales y barbijos, entre otros elementos fundamentales para la atención sanitaria, con destino a los hospitales de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.





El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó el trabajo logístico desplegado para fortalecer el sistema sanitario en toda la provincia, en línea con la premisa que siempre remarca el Gobernador Weretilneck: “Garantizar un acceso equitativo e igualitario a la salud, para que cada rionegrino y rionegrina reciba atención de manera rápida, sin importar la distancia en la que se encuentre”, sintetizó









La formación, que une Viedma con San Carlos de Bariloche, cuenta con un vagón destinado al traslado de carga con insumos hospitalarios y equipamiento. A lo largo del año esta modalidad permitió cubrir un extenso recorrido que atraviesa toda la Zona Sur hasta San Carlos de Bariloche, facilitando que los hospitales de estas regiones cuenten con los recursos necesarios en menor tiempo.













Gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y Tren Patagónico, se optimiza el traslado no sólo de insumos sino también de equipamiento médico entre hospitales, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial.













A lo largo del año esta dinámica permitió, cargar en el Tren de la provincia, insumos hospitalarios con destino a los hospitales de San Antonio Oeste, Las Grutas, Valcheta, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobbacci, Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco, San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

