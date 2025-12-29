Vandalismo en espacios públicos: habrá sanciones severas y controles más estrictos









Una serie de hechos de vandalismo en espacios públicos volvió a encender las alarmas en el Municipio. Durante el último fin de semana, un vehículo subió nuevamente a los boulevares de la avenida San Martín, provocando daños en rosales y en infraestructura urbana que demanda un alto costo de mantenimiento.





El Coordinador General de Gabinete, Nicolás Distchenky , confirmó que el episodio estuvo vinculado al consumo de alcohol y que el accionar fue detectado en el marco de los controles preventivos que se vienen realizando junto a la Policía de Río Negro y el área de Tránsito municipal.













Vehículo secuestrado y multas acumulativas





Según detalló el funcionario, el conductor arrojó alcoholemia positiva, por lo que se procedió al secuestro del vehículo. Además de la sanción correspondiente por alcohol al volante, se avanzará con una denuncia por daños ambientales y urbanos.





“Las sanciones van a ser bastante considerables. No vamos a permitir que los boulevares de San Martín dejen de ser un espacio público cuidado”, sostuvo Enrique, al remarcar que las multas incluirán el costo total de los daños ocasionados.





En ese sentido, explicó que Medio Ambiente y Tránsito están realizando el cómputo de los materiales dañados —tanto del mobiliario urbano como de la vegetación— para elevar el informe al Juzgado de Faltas, que será el organismo encargado de fijar la sanción económica.





“Lo que se rompe lo paga la comunidad”





El coordinador fue contundente al señalar que este tipo de hechos no pueden quedar impunes. “La rotura de espacios públicos no la paga una persona en particular, la paga toda la comunidad. Por eso hay que tomar conciencia y ser tajantes”, afirmó.













Controles de alcoholemia sorpresivos y en horarios críticos





En relación a los controles, Enrique confirmó que los operativos de alcoholemia volvieron con mayor fuerza, son sorpresivos y se realizan en distintos momentos del día.





Durante el último fin de semana, los controles se desplegaron entre las 5 y las 9 de la mañana, un horario considerado crítico por la salida de boliches y bares. El saldo fue de seis intervenciones, con cuatro casos de alcoholemia positiva y un conductor sin documentación.





“Vamos a ser duros y tajantes con el tema de la alcoholemia”, remarcó.





Prevención de incendios y control de baldíos





El funcionario también se refirió al trabajo que se viene realizando en materia de prevención de incendios, control de baldíos y pastizales, y cumplimiento de las restricciones vigentes.





El Municipio notificará a los propietarios para que realicen el corte de pasto, y en caso de incumplimiento se aplicarán multas. Asimismo, se sancionará a quienes no respeten las prohibiciones de hacer fuego o asados al aire libre, en un trabajo conjunto con Bomberos y en el marco de normativas provinciales.





Llamado a la comunidad





Para finalizar, Enrique apeló a la responsabilidad colectiva: “Pedimos a toda la comunidad prevención, tanto con los incendios como con el consumo de alcohol, especialmente los fines de semana. El cuidado es de todos”.





La Municipalidad adelantó que mantendrá controles permanentes y sanciones ejemplares para proteger los espacios públicos y la seguridad de los vecinos.