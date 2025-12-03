Vecinos de Lago Puelo reclaman acción urgente por la crítica falta de agua en la ciudad.





Productores y familias denuncian abandono en los canales de riego y exigen respuestas conjuntas del Municipio y el IPA.

La crisis hídrica golpea con fuerza a los vecinos de Lago Puelo, donde la falta de agua en los canales de riego pone en jaque a productores, emprendimientos y a la vida cotidiana de la comunidad. En un documento difundido este miércoles, residentes del sector expresaron su preocupación ante la sequía y la ausencia de mantenimiento, señalando que la situación se ha vuelto insostenible.

Según relatan, los canales de riego —fundamentales para la producción y para el abastecimiento de numerosas familias— se encuentran colapsados por falta de limpieza, sin personal asignado para garantizar su funcionamiento. “Los canales están sucios y no hay nadie encargado de su mantenimiento”, describieron.

Los vecinos apuntaron tanto al Municipio de Lago Puelo como al IPA (Instituto Provincial del Agua), asegurando que ninguno de los organismos asume plenamente las responsabilidades que les corresponden, lo que deja al sector “sin solución y sin rumbo”. Aunque algunos pobladores se organizan por cuenta propia para despejar tramos del cauce, el esfuerzo resulta insuficiente frente al deterioro acumulado.

La falta de agua ya provoca pérdidas económicas, afecta la producción local y genera incertidumbre de cara a la temporada estival. “La situación está afectando gravemente a los productores y a la comunidad en general”, advirtieron.

Exigen medidas concretas

En su reclamo, los vecinos solicitan:

Que el Municipio y el IPA coordinen acciones urgentes y asuman sus responsabilidades institucionales.

Que se ejecuten tareas de limpieza y mantenimiento para garantizar el suministro en los canales de riego.

Que se brinde apoyo a productores y familias para afrontar la crisis hídrica que atraviesa la región.





“Es hora de actuar”, cerraron, enfatizando que la problemática requiere voluntad política y un plan de intervención inmediato para evitar un daño aún mayor en la economía y en la vida diaria de Lago Puelo.