Vialidad Rionegrina avanza con trabajos clave para mantener operativo el aeródromo de El Bolsón





La delegación local de Vialidad, encabezada por Enrique Ibarra, ejecuta tareas de recalce y limpieza en los laterales de pista tras los requerimientos de la ANAC. Hernán Cerieldin, responsable del aeródromo, advirtió que la terminal aérea estaba nuevamente en riesgo de clausura por falta de mantenimiento.

Un trabajo conjunto para garantizar la seguridad operacional

En el aeródromo de El Bolsón avanzan los trabajos comprometidos entre la Agencia de Vialidad Rionegrina, la ANAC y las autoridades provinciales con el objetivo de asegurar la operatividad del espacio aéreo, especialmente crucial en épocas de combate de incendios forestales.

El delegado de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, explicó que las tareas se realizan por instrucción del gobernador, del ministro Echarri y del presidente de Vialidad, Raúl Grün. Según indicó, el trabajo responde a los planteos del jefe del aeródromo, Hernán Cerieldin, quien venía solicitando intervenciones para mejorar la seguridad del lugar.

“Estamos trabajando sobre los laterales de pista, haciendo un recalce, una limpieza de toda la parte vegetativa y un ensanchamiento para generar condiciones óptimas de seguridad”, detalló Ibarra. Agregó que el plan incluye también tareas de bacheo y otras mejoras programadas en reuniones con el secretario de Transporte provincial, Juan Ignacio Ciancaglini.

Un aeródromo al borde de la clausura

Cerieldín fue contundente al describir la situación previa del aeródromo: “Realmente estaba en riesgo de volver a ser clausurado. Teníamos baches en la pista, la cabecera descuidada, desniveles que hacían peligrosa la operación. La situación era bastante precaria”.

El jefe de la ANAC aclaró que las exigencias para el mantenimiento no son discrecionales: “La seguridad operacional no es ni más ni menos que la seguridad en las operaciones aéreas. Hay mandatos reglamentarios que cumplir, basados en normas internacionales de la OACI. No es un capricho; es indispensable tener el aeródromo en condiciones”.

También remarcó que muchos sectores no recibían intervenciones desde hace décadas. “Por lo menos desde 2002 no se trabajaba en los laterales. En 23 años no se avanzó. El primer trabajo importante sobre la pista fue recién el año pasado, cuando se pintó el señalamiento diurno”, explicó.

Conciencia, cercos y una operación más segura

Cerieldin recordó además la dura temporada de incendios del año pasado, donde el aeródromo operó al límite: “Fue una prueba de fuego exigente y salió bien, pero sin seguridad adecuada”.

Destacó la instalación del alambrado perimetral, que —aunque no cumple con todas las especificaciones reglamentarias— permitió mejorar notablemente las condiciones del predio. “Hoy no se ven animales dentro del aeródromo, ni vehículos, ni chicos andando en bicicleta en plena pista de aterrizaje. Parece increíble, pero eso pasaba”, señaló.

Finalmente, valoró que la comunidad comienza a tomar conciencia del peligro de ingresar al área operativa: “Es mucho más controlable ahora, y la gente entiende que deambular en esa zona es riesgoso”.

Vialidad también acompaña a las Comisiones de Fomento: mejoras en Río Chico

Tras detallar los trabajos en el aeródromo, el delegado de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, se refirió a las tareas realizadas en la Comisión de Fomento de Río Chico, donde el organismo provincial brindó colaboración a pedido de la directora de Comisiones de Fomento, Sandra Recalde.

Ibarra explicó que su función lo lleva a recorrer de manera permanente la Ruta Provincial 6, atendiendo las necesidades de los pobladores de Río Chico, Mamuel Choique y Menuco Negro, entre otros parajes del corredor cordillerano. En ese marco, informó que el nuevo equipamiento presentado recientemente por el gobernador ya está siendo movilizado hacia esa zona, junto con otros equipos que serán destinados a Mallín para eventuales emergencias, particularmente las relacionadas con incendios forestales.

“El gobernador nos pide estar cerca de las personas, de las familias que están más lejos, que tienen menos recursos y menos servicios. La misión es hacerles las cosas un poco más fáciles”, señaló.

El delegado destacó especialmente la labor de los pobladores que, de manera comunitaria y ad honorem, impulsan actividades sociales en estos parajes. En este caso, la solicitud llegó desde Río Chico, donde vecinos y clubes locales organizan un encuentro infantil de fútbol que reunirá a chicos de Mamuel Choique, Jacobacci y Bariloche.

Ibarra detalló que la directora Sandra Recalde le pidió colaborar con el reacondicionamiento de la canchita donde se realizará el evento, aprovechando que el equipo vial se encontraba en la zona de manera habitual. “Me acerqué a conversar con Mario, el poblador que está detrás de esta iniciativa, para evaluar la situación y elevar la consulta a las autoridades. El presidente de Vialidad me dijo que sí, que le parecía perfecto acompañar este proyecto”, afirmó.

El funcionario subrayó que se trata de una acción simple, sin gastos extraordinarios, pero con impacto directo en los niños del paraje: “Son pueblos muy chiquitos, metidos en la cordillera, y este tipo de actividades les cambia el día. Qué mejor que apoyarlos”.