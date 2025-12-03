Weretilneck recorrió obras claves en la Ruta 83 junto al comisionado Carlos Almanzán: “Nada es más importante que evitar el aislamiento de los vecinos”



En una mañana marcada por la presencia del Estado en territorio, el gobernador Alberto Weretilneck arribó a la Comisión de Fomento de El Manso, donde fue recibido por el comisionado Carlos Almanzán para recorrer el avance de la obra de infraestructura más importante de los últimos años en la zona: la consolidación de la Ruta Provincial 83, clave para productores, emprendedores turísticos y las familias que históricamente quedaron aisladas por las crecidas del río y las inclemencias climáticas. En una mañana marcada por la presencia del Estado en territorio, el gobernador Alberto Weretilneck arribó a la Comisión de Fomento de El Manso, donde fue recibido por el comisionado Carlos Almanzán para recorrer el avance de la obra de infraestructura más importante de los últimos años en la zona: la consolidación de la Ruta Provincial 83, clave para productores, emprendedores turísticos y las familias que históricamente quedaron aisladas por las crecidas del río y las inclemencias climáticas.





Una visita esperada y un diálogo distendido





Entre risas y un saludo cercano, Weretilneck inició el recorrido bromeando con el rol en salud del comisionado, y sobre si “todavía sabía tomar la presión”. Ese clima ameno dio paso a la descripción de una obra que, según el propio gobernador, es “fundamental para garantizar seguridad, desarrollo y previsibilidad a toda la comunidad”.





El mandatario valoró el recibimiento del comisionado:





“Es un gusto venir nuevamente a uno de los lugares más paradisíacos de Río Negro, y más aún a recorrer obras que tienen tanto impacto en la vida cotidiana de la gente”.





Más de 15 alcantarillas para una ruta que dejará de cortarse





Weretilneck subrayó que la obra, ejecutada por Vialidad Rionegrina, contempla la instalación de 15 alcantarillas a lo largo del tramo que une la Ruta 40 Sur con el límite internacional con Chile.

“Queremos evitar los cortes de ruta. El aislamiento es una de nuestras mayores preocupaciones: cuando llegan grandes lluvias, nevadas o temporales, los vecinos quedan incomunicados. Esta es una obra de ingeniería clave para que eso no ocurra más”, sostuvo.





La inversión provincial supera los 200 millones de pesos, una demanda que Almanzán venía planteando “desde hace mucho tiempo” y que hoy se encuentra en plena construcción.





Almanzán: “Desde que el Manso es Manso, esa zona quedaba aislada”





Carlos Almanzán no ocultó su satisfacción por la llegada del gobernador y el avance real de una obra largamente esperada.





“Estamos muy contentos, porque desde que el Manso es Manso, en esa zona quedaban aisladas entre 15 y 20 familias. Además hay emprendimientos turísticos que nunca pudieron planificar su temporada porque la ruta podía cortarse en cualquier momento”.





El comisionado recordó que Weretilneck tomó el pedido “enseguida”, impulsó el proyecto y llamó a licitación tal como se había comprometido.





Una Vialidad más rápida y cerca de la gente





El gobernador también destacó la reestructuración institucional que permitió que toda la región pase a depender de la delegación de Vialidad en El Bolsón, y no de Bariloche, lo que agilizó la operatividad y el mantenimiento.





“Esto nos da una capacidad de respuesta mucho más rápida, con equipos nuevos que están trabajando en territorio”, remarcó.





Escuchar para no equivocarse





En el cierre, Weretilneck dejó una reflexión que atraviesa su gestión:





“La mejor manera de no equivocarse es escuchar a los comisionados, a los pobladores, a quienes viven y padecen las necesidades. Cuando un gobernante se equivoca, siempre lo paga el vecino. Por eso estamos presentes en territorio, mirando las obras y corrigiendo lo que haya que corregir”.





El mandatario también fue invitado por Almanzán a participar de la Fiesta de la Hermandad, que se realiza este fin de semana como símbolo del vínculo permanente con los vecinos del otro lado de la frontera.