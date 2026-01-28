100 años de historia, la presencia de Lago Escondido en una relación construida a lo largo del tiempo



En el marco de los festejos por el centenario de El Bolsón, una de las obras que más miradas y gestos simbólicos concentró fue la nueva fuente, un espacio que invita al encuentro, a los deseos y a celebrar la historia de la localidad. Detrás de esta intervención, se encuentra el aporte de la empresa Lago Escondido, que mantiene una relación sostenida con la comunidad desde hace tres décadas.





Durante la jornada, dialogamos con Camila Medrano y Belén Flores, referentes de la empresa, quienes destacaron el vínculo permanente con El Bolsón y el compromiso asumido a lo largo de los años.





Camila Medrano remarcó que el acompañamiento de Lago Escondido no es algo aislado ni circunstancial, sino una presencia constante en distintos momentos de la historia local.





“Estamos hace 30 años colaborando con la comunidad de Lago Escondido hacia El Bolsón. Estamos constantemente teniendo contacto, ya sea a través de empleos o de solicitudes de ayuda que el pueblo requiere. Cada vez que podemos, estamos presentes”, expresó.





Ese compromiso se manifestó especialmente en situaciones de emergencia, como las inundaciones del año 2000 o los incendios forestales, donde la empresa colaboró con agua, colchones y espacios de resguardo para vecinos afectados.





“Con las inundaciones, con los incendios, con rescates nosotros estamos presentes y creo que la comunidad lo siente y lo agradece”, sostuvo Camila, quien además destacó su mirada como vecina local.





La nueva fuente se suma a otras intervenciones impulsadas por Lago Escondido en la localidad, como el skate park, una obra pensada para fomentar el deporte y la cultura juvenil.





Consultada sobre cuál de las dos obras prefiere, Belén Flores respondió con una mirada personal, sin restar valor a ninguna:





“Son dos obras del lago. A mí personalmente me gusta más esta, la fuente. Me tira el agua, el festejo del Bolsón. Pero el skate park también es muy importante, fomenta la cultura y el deporte para muchos chicos”.





Además, destacó que el skate park forma parte de un proyecto integral que incluyó mejoras en la conectividad, iluminación, adoquinado y la articulación con la feria La Saladita.





“Es fomentar la cultura de lo que es El Bolsón. Para nosotros los proyectos deportivos también son muy importantes, tanto en nuestro campo como acompañando lo que pasa acá en el pueblo”, señaló.





Tanto Camila como Belén coincidieron en que el aporte de Lago Escondido busca sostenerse en el tiempo, acompañando el crecimiento de la comunidad.





“Es un orgullo para nosotros colaborar con El Bolsón. Hace 30 años que lo hacemos y esperamos hacerlo muchos años más”, concluyeron.





Así, en el año en que El Bolsón celebra sus 100 años de historia, la presencia de Lago Escondido vuelve a quedar reflejada no solo en obras visibles, sino en una relación construida a lo largo del tiempo, marcada por la colaboración y la participación activa en la vida comunitaria.