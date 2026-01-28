Denuncian despidos sin explicación en Tránsito, dos trabajadoras quedaron sin empleo a fin de año



Dos jóvenes trabajadoras de la Inspectoría de Tránsito denunciaron públicamente haber sido notificadas de la no renovación de sus contratos el 30 de diciembre, apenas horas antes de finalizar su jornada laboral, quedando sin empleo a partir del 31 de diciembre. Se trata de Brisa y María, quienes aseguran no haber recibido una explicación clara y cuestionan los motivos que les fueron informados.





Según relataron, ambas se desempeñaban como inspectoras de calle, cumpliendo tareas en operativos de tránsito, alcoholemias, guardias y cobertura de eventos. “El jefe de área nos informó que no se nos renovaba el contrato, cuando días antes nos había dicho que sí se renovaba”, señalaron, manifestando su sorpresa ante la decisión.





Las jóvenes indicaron que trabajaban bajo la modalidad de monotributo, luego de haber pasado previamente por planes sociales. En el caso de María , explicó que llevaba siete años vinculada al municipio, mientras que ambas se habían inscripto como monotributistas en agosto, tal como se les solicitó desde el área. “Siempre cumplimos con nuestra labor, nunca entendimos porqué la decisión fue no renovarnos a nosotras”, remarcaron.





Respecto a los motivos del despido, señalaron que se les comunicó que había sido por un supuesto mal desempeño laboral, algo que contradice según afirmaron las felicitaciones que recibían habitualmente por parte de sus superiores. “Nos felicitaban por nuestro trabajo, tanto el jefe de área como el director de Tránsito, y de un día para el otro nos dicen que fue por mal desempeño”, expresaron.





También aclararon que, si bien en ocasiones solicitaron cambios de turno por razones personales como el cuidado de hijos, estas situaciones siempre fueron habladas y autorizadas. “Nunca hubo sanciones ni problemas graves. En la calle a veces la gente se molesta, pero siempre trabajamos con respeto”, explicaron.





Tras quedar sin trabajo, intentaron dialogar con distintos referentes municipales en busca de una solución, ya sea la reincorporación o el traslado a otra área. Sin embargo, sostienen que un informe interno desfavorable habría cerrado esa posibilidad.





La situación tiene un fuerte impacto personal y económico en ambas trabajadoras. “Nos quedamos sin ingresos en plena temporada, cuando es muy difícil conseguir trabajo en el sector privado”, señalaron. Una de ellas, madre soltera con tres hijos a cargo, explicó que su ingreso mensual rondaba los 450 mil pesos, más horas extras.





Finalmente, indicaron que cuentan con el acompañamiento del gremio ATE, que ya presentó una nota ante el municipio solicitando respuestas. Las jóvenes pidieron la intervención del intendente Bruno Pogliano, con la esperanza de poder recuperar sus puestos de trabajo o encontrar una alternativa laboral dentro del municipio.