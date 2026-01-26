Accidente en la Ruta 40: un hombre quedó atrapado tras un choque entre un Via Bariloche y una EcoSport en Villa Mascardi

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes 26 de enero sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Villa Mascardi, en el tramo que une El Bolsón con San Carlos de Bariloche. El siniestro ocurrió pasadas las 15 horas e involucró a un colectivo de la empresa Vía Bariloche y una camioneta Ford EcoSport.

Según el testimonio de un ocasional testigo que circulaba detrás del vehículo menor, el impacto se produjo de manera repentina, generando momentos de extrema tensión en la zona. “Zafé de milagro, venía justo atrás de la EcoSport”, relató, dando cuenta de la magnitud del hecho.

Como consecuencia del choque, un hombre quedó atrapado entre los hierros del vehículo, mientras que una mujer de unos 40 años logró salir por sus propios medios junto a su hijo, un joven de aproximadamente 21 años de edad. El hombre, pese a quedar aprisionado, se encontraba lúcido al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Cerca de las 15.30 horas, arribaron al lugar los Bomberos Voluntarios, quienes comenzaron las tareas de rescate para liberar al conductor atrapado, en un operativo que demandó extrema precaución debido al estado del rodado.

En cuanto a los ocupantes del colectivo de larga distancia, se informó que el chofer sufrió un golpe en el estómago y en una rodilla, mientras que una pasajera se descompensó, aunque no fue necesario trasladarla de urgencia. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

El tránsito en la Ruta 40 se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate. Las causas del accidente serán materia de investigación para determinar cómo se produjo el impacto.