Incendio en El Hoyo: un foco importante en el callejón de Azocar afectó varias hectáreas y estuvo a metros de viviendas









Un incendio de magnitud se desató en las últimas horas en la zona del callejón de Azocar, sector Rincón de Lobos, en la localidad de El Hoyo, generando gran preocupación entre vecinos y autoridades debido a su rápida propagación y cercanía con áreas habitadas.

Según se informó desde el lugar del siniestro, el fuego afectó varias hectáreas, provocó la interrupción del servicio eléctrico y llegó incluso a cruzar el río, avanzando peligrosamente hacia zonas pobladas.

“Un foco importante en lo que es callejón Azocar, Rincón de Lobos, que afectó el servicio eléctrico, se prendió varias hectáreas, cruzó el río”, relató un testimonio desde el lugar.

La situación fue crítica durante varios momentos, ya que las llamas estuvieron a pocos centímetros de las viviendas, aunque finalmente lograron ser contenidas.

“destacando que cruzó el río, estuvo a muy pocos centímetros de las casas, las salvaron”, señalaron.

Medios aéreos y trabajo de vecinos

En el operativo trabajan dos medios aéreos, un avión y un helicóptero, mientras que en tierra se destaca el fuerte acompañamiento comunitario.

“Hay dos medios aéreos, un avión y un helicóptero”, se indicó, al tiempo que se remarcó que se encontraban presentes dotaciones de bomberos de Lago Puelo, El Hoyo y El Bolsón en ese sector.

Además, se subrayó la participación activa de vecinos y brigadistas voluntarios:

“Hay muchas personas alteradas y hay muchos vecinos trabajando, muchos brigadistas voluntarios contando, y bueno, está bastante complejo el tema”.

Un foco aún activo en el Cerro Pirque

Si bien gran parte del incendio se encuentra medianamente controlado, persiste un foco activo que continúa generando preocupación.

“Esto ya está medianamente controlado, pero hay un foco activo que sigue por la ladera del Cerro Pirque, hacia el lado de Peregoso, es el más activo”, advirtieron.

A pesar de este frente aún en actividad, la situación general muestra una leve mejora:

“Esto ya está más o menos controlado en este sentido. Llevar tranquilidad en este momento”.

Las autoridades y equipos que trabajan en la zona continúan monitoreando el avance del fuego, mientras se solicita a la población extremar las precauciones y evitar circular por el área afectada.








