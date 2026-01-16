Accidente fatal en la zona de El Coihue: un joven de El Maitén perdió la vida





El siniestro ocurrió este viernes 16 de enero cerca del mediodía. Con el saldo de una víctima, y un acompañante resultó con lesiones leves.



Un trágico accidente vehicular se registró este viernes 16 de enero, alrededor de las 11:51 horas, en la zona de El Coihue, donde un joven oriundo de la localidad de El Maitén perdió la vida tras volcar el automóvil en el que circulaba.

Según el parte emitido por la Comisaría Distrito El Maitén, personal de Criminalística que intervino en el lugar observó un derrape sobre la calzada con cruce de carril. De acuerdo a las primeras pericias, el vehículo habría realizado al menos dos giros longitudinales sobre su eje, deteniéndose finalmente contra el inicio de un contratalud, entre piedras y pinos.

El rodado involucrado es un Peugeot 207, color negro, tipo sedán de cinco puertas, que presentaba importantes daños en los vidrios laterales, la luneta y la compuerta trasera. Se presume que el primer impacto se produjo en la zona del parante del conductor.

De acuerdo al testimonio del acompañante, ambos ocupantes del rodado regresaban desde El Bolsón luego de haber asistido a un boliche, y habrían ingerido alcohol. El conductor, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y, tras perder el control del vehículo, fue despedido del habitáculo durante el vuelco. El acompañante, en cambio, permaneció dentro del automóvil y sufrió lesiones leves, consistentes en escoriaciones, según determinó el examen médico.

Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia al acompañante, arrojando resultado positivo de 1,46 gramos por litro de alcohol en sangre. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la sede policial, conforme a las directivas impartidas por el fiscal de turno.

El hecho generó profunda conmoción en la comunidad, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.