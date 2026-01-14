Puerto Patriada vuelve a abrir sus puertas: esperanza, naturaleza y turismo responsable tras días difíciles

Luego de jornadas marcadas por la angustia y la incertidumbre, Puerto Patriada comienza a recuperar su pulso. El cielo volvió a despejarse, el lago luce transparente y la postal que enamora a visitantes de todo el mundo empieza, de a poco, a recomponerse. Desde Puerto Patriada, uno de los sectores más tradicionales y fotografiados del lugar, se confirmó una noticia muy esperada: este viernes se concreta la reapertura de Puerto Patriada.





En diálogo con este medio, Diego Hernández Gerez, prestador turístico de la zona, compartió sensaciones, detalles del proceso y lo que podrán disfrutar quienes elijan volver a este rincón emblemático de la Comarca Andina.





“Estamos dolidos por un lado, angustiados, pero saliendo de esa angustia y tratando de tener la esperanza de volver a abrir nuevamente”, expresó Diego, reflejando el sentimiento compartido por vecinos y prestadores.





Durante la jornada previa se realizó una reunión clave con el área de Turismo, el intendente y autoridades de El Hoyo, donde se alcanzó un acuerdo para avanzar con la reapertura en condiciones seguras. “Nos pusimos de acuerdo para poder tener una reapertura lo antes posible, que en principio va a ser este viernes a nivel general”, confirmó.





La reapertura será amplia e incluirá buena parte de la oferta turística habitual. Según explicó Hernández Gerez, volverán a funcionar los complejos turísticos, con:Cabañas, Dormis, Campings





Además, se habilitarán actividades recreativas muy buscadas por los visitantes, como kayak, stand up paddle y cabalgatas. En cuanto a los senderos, aclaró que todavía se evalúa su estado, ya que algunos sectores se encuentran complicados y su habilitación dependerá de las condiciones de seguridad.





“El entorno es imitable: los cipreses, el lago enfrente, la playita, hay mucho por ofrecer”, destacó Diego, invitando a turistas de la Patagonia, del país y del mundo a volver a disfrutar del lugar con tranquilidad.





Si bien el impacto de los últimos acontecimientos aún se percibe en algunos alrededores, la zona costera mantiene su encanto natural. “Lo que la gente disfruta y viene a vivir esa experiencia está verde, está verde. Podés venir nuevamente a recorrer y a ver esta naturaleza que impacta frente al lago”, afirmó.





A esto se suma un fuerte respaldo social: mensajes de apoyo de todo el país, personas que desean acompañar y aportar su granito de arena visitando el destino en este momento de reconstrucción.





Uno de los alojamientos más privilegiados de Puerto Patriada, con ventanales directos al lago Puelo, ya comienza a reorganizar su agenda. Diego explicó que enero y parte de febrero estaban completos, aunque algunas reservas debieron reprogramarse. “Muchos huéspedes esperaron hasta último momento para saber si abríamos o no”, comentó.





El valor de referencia informado es de 120.000 pesos por noche para cuatro personas, con ropa de cama incluida y servicios completos, una opción atractiva para quienes buscan despertarse frente al lago y acompañar la reactivación turística de la zona.





Un llamado a visitar y acompañar





Finalmente, el mensaje fue claro y directo: la mejor manera de ayudar es venir. Desde la costa chubutense, el norte de Santa Cruz, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén y el resto del país, Puerto Patriada vuelve a recibir a quienes eligen naturaleza, paz y turismo consciente.





“La verdad que los mensajes de apoyo son inmensos, de todo el país”, cerró Diego Hernández Gerez, con la convicción de que el reencuentro con visitantes marcará el inicio de una nueva etapa para este lugar único de la Comarca Andina.