Alerta por tormenta eléctrica para la tarde de este viernes 30 de enero

El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta amarillo anunciando que durante la tarde del viernes 30 de enero el área podría ser afectada por tormentas eléctricas, pudiendo ser localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.





Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.





Tomando en cuenta que, en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones