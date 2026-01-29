Arrancaron las actividades deportivas en la Fiesta Nacional de la Fruta Fina con fuerte impronta solidaria



Desde temprano y con gran participación, ya comenzaron las actividades deportivas en el marco de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que este año se desarrolla con un marcado espíritu solidario. La propuesta deportiva se puso en marcha este jueves por la mañana en el predio de la fiesta, dando inicio a tres jornadas cargadas de movimiento y encuentro comunitario.





La directora de Deportes del municipio de El Hoyo,Yisel Nougeus directora de deportes de El Hoyo comentó sobre actividades deportivas y concurso de hacheros destacó que el cronograma arrancó bien temprano. “Nosotros siempre nos caracterizamos por empezar muy temprano. A las 9 ya estábamos acá con las actividades”, señaló.





Según detalló la funcionaria, el deporte será protagonista a lo largo de los tres días de celebración. “Arrancamos con vóley, vamos a seguir con newcom y durante los tres días de la fiesta vamos a tener mucha actividad”, explicó.





Uno de los eventos más esperados será la tradicional carrera de 5 y 10 kilómetros, prevista para el sábado, que convoca tanto a corredores locales como a participantes de distintos puntos del país.









Otro de los grandes atractivos será el concurso de hacheros, que se realizará este viernes a las 18 horas en el predio de la fiesta. Nougeus anticipó un espectáculo de alto nivel: “Va a ser un muy lindo show. Tenemos gente de Bariloche, del Manso, de El Bolsón, de Esquel. Hay varios inscriptos y estamos muy emocionados con la movida que se generó”.





Consultada sobre el tamaño de los troncos, que en ediciones anteriores llamó la atención del público, confirmó que el desafío se mantiene. “Sí, se repite. Son bastante grandes, pero los hacheros son muy buenos, tienen muchísima experiencia. De hecho, lo trabajamos en conjunto con ellos”, explicó, y destacó la colaboración y predisposición de los competidores para que el certamen salga de la mejor manera.









Rremarcó que la fiesta no solo busca celebrar, sino también acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. “Es una movida que genera en el pueblo, pese a la situación que estamos viviendo, darles la oportunidad de juntarse y colaborar”, sostuvo.





En ese sentido, explicó que cada disciplina deportiva tendrá una forma de colaborar con personas afectadas y con otras localidades, reforzando el carácter solidario de esta edición de la fiesta.









Sobre la competencia atlética, la directora de Deportes indicó que, pese al cambio de fecha, se espera una buena convocatoria. “Estamos cruzando los dedos para que vengan los 100 inscriptos que había. Nos ha escrito gente de Entre Ríos que viene a participar, así que sabemos que llega gente de todo el país”, afirmó.





En cuanto al circuito de los 10K, detalló que mantiene su trazado tradicional: “Tiene una trepada breve en la zona de La Iluminada, después es todo calle. Está todo muy bien organizado por la escuela de atletismo, con la participación de los padres y el acompañamiento de mucha gente que colabora”.





De esta manera, las actividades deportivas ya le ponen ritmo y color a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que combina deporte, tradición y solidaridad en El Hoyo.