ARSA optimiza sus sistemas de producción para garantizar agua en el verano

El aumento sostenido de la demanda durante los meses estivales exige una operación continua de plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y redes de distribución. En este contexto, ARSA ajusta sus procesos, refuerza controles y ejecuta maniobras técnicas complejas para asegurar el abastecimiento en cada localidad, incluso en los momentos de mayor consumo.





En San Carlos de Bariloche, producto de trabajos técnicos específicos en la planta potabilizadora que capta agua del lago Nahuel Huapi, se alcanzan picos de producción de hasta 90 millones de litros diarios, un volumen clave para responder a la alta demanda que se registra durante la temporada turística.





Una situación similar se observa en Las Grutas, donde la producción diaria se incrementa de un promedio de 3.36 millones de litros en mayo a 15.6 millones de litros en diciembre, reflejando el fuerte impacto del arribo de visitantes y la necesidad de sostener un servicio continuo y de calidad.

En el Alto Valle, los sistemas también operan a máxima capacidad: General Roca eleva su producción de 55.2 millones a 76.8 millones de litros diarios, mientras que Cipolletti pasa de 45.96 millones en temporada baja a picos de 68.88 millones de litros por día durante el verano.





Estos incrementos, que en muchos casos superan el 40% respecto de la temporada baja, son posibles debido a una planificación anticipada, al mantenimiento preventivo realizado durante todo el año y al trabajo sostenido de los equipos técnicos y operativos de ARSA, que mantienen los sistemas en funcionamiento permanente para acompañar el crecimiento de la demanda en cada punto de la provincia.

Insumos clave para la potabilización

Para asegurar la calidad del agua distribuida, ARSA utiliza insumos fundamentales en el proceso de potabilización. Durante el transcurso del año 2025, se consumieron 308 toneladas de sulfato de aluminio, utilizado en los procesos de coagulación y clarificación; y 3.417.250 litros de hipoclorito de sodio al 10%, esencial para la desinfección y la seguridad sanitaria del agua potable.

Con la llegada del verano y el consecuente incremento de las temperaturas y de la actividad turística, Aguas Rionegrinas (ARSA) despliega un trabajo intensivo y permanente para garantizar la provisión de agua potable en toda la provincia, fortaleciendo el funcionamiento de sus sistemas de producción y distribución.Este esfuerzo operativo y técnico reafirma el compromiso de Aguas Rionegrinas con un servicio esencial, que se sostiene todos los días del año y se intensifica durante el verano para garantizar que vecinos y visitantes cuenten con agua potable segura y suficiente, aún en los momentos de mayor exigencia del sistema.