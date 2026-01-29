Aumentó el agua en Río Negro: cuánto cuesta ahora

El presidente de ARSA, Javier Iud, la empresa había solicitado una revisión extraordinaria de tarifas debido al fuerte atraso que arrastran los valores actuales frente a la inflación.





“Nosotros pedimos una revisión extraordinaria porque el desfasaje entre la tarifa que cobramos y el índice inflacionario es del orden del 30%. Mientras se realiza todo el procedimiento, el DPA nos autorizó un 14% provisorio por 50 días”, detalló.





Iud aclaró que este aumento no es independiente, sino parte de esa actualización mayor que está en análisis. “Si la revisión extraordinaria da 14%, queda ahí. Si da 30%, nos quedarán 16 puntos restantes. Este 14 es una parte de ese 30”, explicó.

¿Cuánto aumenta la boleta?

Traducido a pesos, el impacto ya se siente en las facturas:





Para quienes tienen solo agua potable, el incremento representa unos $1.800 más por bimestre, es decir $900 mensuales.

En el caso de agua y cloacas, la suba ronda los $3.200 por bimestre, o $1.600 por mes.

Con esta actualización provisoria, la tarifa mínima queda de la siguiente manera:





Agua: pasa de $12.808,30 a $14.601,46.

Por qué se da el aumento

El argumento central de la empresa es el atraso tarifario frente al aumento sostenido de los costos operativos: insumos, energía, salarios y mantenimiento de redes. La inflación acumulada terminó de presionar un sistema que, aseguran, funciona con valores desactualizados.





En ese marco, ARSA presentó formalmente el pedido de actualización ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA). Hace dos semanas, el organismo habilitó el proceso mediante la Resolución 06/2026, que abrió un período de 15 días para que los usuarios puedan realizar observaciones o presentaciones respecto del aumento solicitado.





Una vez vencido ese plazo, el DPA tendrá 30 días corridos para emitir una resolución definitiva: podrá autorizar el incremento total, aprobarlo parcialmente o rechazarlo. Según los tiempos administrativos, esa definición llegaría a principios de marzo.

