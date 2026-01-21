Buen arranque de temporada: El Bolsón cerró la primera quincena con ocupación cercana al 73%



Con el cierre de los primeros días fuertes del verano, El Bolsón comienza a trazar el balance turístico de enero. En diálogo con la prensa, la vicepresidenta de la Agencia de Turismo local, Sofía Seroff, brindó un detallado panorama sobre cómo se comportó el turismo durante esta primera etapa de la temporada estival.

Según explicó, este año el análisis no se realizó estrictamente por quincena, sino que se dividió el mes en dos períodos de diez días. “Arrancamos con un 60% de ocupación en los primeros diez días, y luego subimos algunos puntos hasta llegar al 72 o 73%, valor más, valor menos”, precisó la dirigente, aclarando que los datos surgen de la base estadística de la agencia, los llamados telefónicos y la información aportada por las distintas categorías de alojamiento.









Seroff destacó que, más allá de los números de ocupación, hubo un movimiento sostenido en las actividades turísticas. En ese sentido, confirmó que las excursiones aéreas desde el aeroclub se desarrollaron de manera continua, sumándose a la amplia oferta de actividades que presenta la localidad durante el verano.

Uno de los puntos centrales del análisis tuvo que ver con el cambio en el comportamiento del turista. “Esto ya lo veníamos viendo desde el año pasado”, explicó Seroff. A diferencia de años anteriores, donde enero alcanzaba picos superiores al 90% de ocupación, hoy el visitante viaja menos días y recorre más destinos.





Actualmente, el promedio de estadía en El Bolsón se ubica entre cuatro y siete noches, cuando antes era habitual que las familias se quedaran quince días en un solo lugar. A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: el turista de día, que no pernocta pero consume servicios, gastronomía y productos locales.





“Muchas veces no lo tenemos en cuenta en las estadísticas porque hablamos del que duerme, pero hay mucha gente que llega temprano, consume en el destino, compra souvenirs, come en restaurantes y realiza actividades”, remarcó.





En cuanto al gasto promedio de un turista, la vicepresidenta de la Agencia de Turismo detalló que una persona invierte entre 20.000 y 25.000 pesos por noche en alojamiento, mientras que una excursión organizada como canopy o cabalgatas ronda los 40.000 pesos.





A esto se suma el consumo gastronómico, estimado en unos 25.000 pesos, incluyendo plato principal, bebida y postre. “Todo esto nos da un redondeo aproximado de 70 a 80 mil pesos diarios, teniendo en cuenta que no todos los días se realizan excursiones”, aclaró Seroff.









Respecto al origen del turismo, el patrón se mantiene. Buenos Aires continúa siendo el principal mercado emisor, seguido por visitantes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En cuanto al perfil, predominan las familias, luego las parejas y, en menor medida, los grupos de amigos.





De esta manera, El Bolsón cierra una primera etapa del verano con números alentadores, consolidando su atractivo turístico en un contexto donde los hábitos de viaje siguen transformándose.