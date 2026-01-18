Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar por tercera vez consecutiva en una ferretería de El Bolsón

Había sustraído herramientas en días anteriores. Fue sorprendido infraganti cuando intentaba llevarse una aspiradora de automotor en un comercio de la zona sur.

Un hombre fue detenido este sábado 17 de enero de 2026 por la tarde cuando intentaba robar, por tercer día consecutivo, en una ferretería ubicada en la zona sur de El Bolsón. El hecho ocurrió pasadas las 14 horas en el comercio Ferre Express, situado sobre la intersección de avenida Belgrano y 25 de Mayo.

Según informaron fuentes confiables, el individuo ya había concurrido al local en jornadas anteriores, donde logró sustraer de manera sigilosa distintas herramientas. Estas maniobras fueron advertidas por los encargados del comercio, quienes dieron aviso tanto al propietario como a la Policía.

Lejos de desistir, el sospechoso volvió al día siguiente y repitió la modalidad. Ante esta situación, y en coordinación con el dueño del local, los responsables del comercio elaboraron un plan para poder detenerlo en flagrancia si regresaba nuevamente.





El operativo se concretó este sábado, cuando el hombre volvió a ingresar a la ferretería sin advertir que en el lugar ya se encontraban el propietario y efectivos policiales apostados estratégicamente. En un momento, el sujeto se hizo pasar por un cliente más, tomó una aspiradora eléctrica para automotor e intentó retirarse del comercio sin abonarla.

Fue entonces cuando el dueño del local realizó la seña acordada y los uniformados procedieron a detenerlo en el exterior del negocio. El hecho quedó registrado tanto por las cámaras de seguridad como por los propios efectivos, que observaron directamente la maniobra delictiva.

De acuerdo a la información recabada, el hombre habría robado herramientas durante al menos tres días consecutivos. Finalmente quedó detenido infraganti y a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar su situación procesal.