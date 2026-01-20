“No se puede subir a la montaña con crocs”: el llamado de atención de la Patrulla de Montaña

Tras una serie de hechos recientes en zonas de senderismo, desde la Patrulla de Montaña insisten en la necesidad de informarse y equiparse correctamente antes de realizar una salida. El jefe del área, Maximiliano Olivares, detalló qué llevar, qué no y cuáles son los errores más frecuentes.





Durante las últimas semanas, distintas noticias vinculadas a rescates y accidentes en zonas de montaña volvieron a encender las alarmas. Una situación que, según reconocen los especialistas, se repite año tras año y obliga a “reeditar el manual del montañés”, especialmente en épocas de mayor afluencia turística.

Para hablar con propiedad y desde la experiencia, el jefe de la Patrulla de Montaña, Maximiliano Olivares, brindó una serie de recomendaciones clave sobre el equipamiento necesario para ascender a la montaña, ya sea hacia la zona del Amprale o a cualquiera de los senderos de la región.





“Lo primero que hay que aclarar es que no se puede subir a la montaña con cualquier calzado. No se puede ir con crocs ni con zapatillas urbanas”, remarcó Olivares. En ese sentido, explicó que el calzado ideal son botas de trekking que cubran el tobillo, con buena suela y agarre, para evitar torceduras y resbalones en terrenos irregulares.





Respecto a la mochila, el jefe de la patrulla señaló que uno de los errores más habituales es cargar peso de más, incluso cuando se trata de salidas por el día. “Si se va por una jornada corta, el equipaje tiene que ser liviano: agua suficiente para hidratarse, comida liviana como frutos secos o barritas de cereal, abrigo y algunos elementos básicos”, indicó.





Otro punto fundamental que subrayó es la falta de aviso previo. “Muchas personas suben sin avisarle a nadie. Se toma muy a la ligera la distancia: 4 u 8 kilómetros parecen poco, pero cuando hay desniveles la exigencia física es otra”, explicó. Esa subestimación del terreno suele ser el detonante de muchas situaciones de riesgo.





Olivares también hizo referencia a la percepción que tienen algunos visitantes, especialmente quienes llegan desde grandes ciudades. “En general, desde el turismo local se informa bien. El problema es que muchos lo toman como una excursión sencilla y, cuando entran al terreno, se encuentran con una realidad totalmente distinta”, sostuvo.





Como ejemplo, mencionó un rescate reciente que involucró a una persona de 75 años, quien había ascendido sola y con un calzado muy deteriorado. “Ella misma nos dijo que era el último uso que le daba a esos zapatos. Eso demuestra la importancia de contar con equipamiento adecuado”, relató.





Consultado sobre si es recomendable subir solo a la montaña, Olivares fue claro: “Solo con experiencia. Siempre es mejor ir acompañado, acoplarse a un grupo o, si se va solo, mantenerse en contacto con un tercero que pueda dar aviso ante cualquier emergencia”.





Finalmente, el jefe de la Patrulla de Montaña remarcó que muchas veces no se dimensiona el costo operativo de un rescate, que involucra a múltiples instituciones como Protección Civil, Bomberos, Gendarmería y Policía. “Todo ese despliegue muchas veces se podría evitar con información, conciencia y el equipamiento correcto”, concluyó.





Asimismo, destacó la necesidad de llevar siempre agua suficiente, alimentos energéticos, linterna, teléfono celular con batería cargada, cargador portátil, botiquín de primeros auxilios y elementos de orientación. “No se trata de cargar de más, sino de llevar lo esencial para poder resolver una contingencia o aguardar asistencia si fuera necesario”, afirmó.

Desde la Patrulla de Montaña subrayan que esta información no es un detalle menor, ya que muchas de las intervenciones de rescate podrían evitarse o simplificarse si las personas contaran con el equipamiento adecuado. En ese sentido, Olivares hizo hincapié en la responsabilidad individual: informarse antes de salir, evaluar las propias capacidades físicas y dar aviso del recorrido previsto.

El mensaje es claro: disfrutar de la montaña implica responsabilidad. Informarse, prepararse y respetar el entorno no solo cuida la propia vida, sino también el trabajo de quienes intervienen cuando algo sale mal.

Foto de archivo