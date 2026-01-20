El Bolsón celebra sus 100 años con cuatro días de actividades culturales, homenajes y festejos populares













Foto ilustrativa

Del domingo 25 al miércoles 28, la localidad vivirá el Centenario con una agenda cargada de propuestas abiertas a toda la comunidad, que incluyen homenajes, inauguraciones, actos protocolares, música en vivo y el tradicional festejo de cumpleaños. “Cumplir años en El Bolsón es celebrar en comunidad: con memoria, alegría y el orgullo de pertenecer.”





El Bolsón se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia: la celebración de su Centenario. A lo largo de cuatro jornadas consecutivas, el Municipio organizó una amplia grilla de actividades culturales, institucionales y recreativas, pensadas para que vecinos, vecinas y visitantes sean parte de los 100 años de la localidad.





Las actividades comenzarán el domingo 25, con un emotivo homenaje al Grupo JEN (Juan, Eugenio y Nehuén) y a José Luis Cabezas, que se realizará a las 11 de la mañana en el sector del kilómetro 1920 de Ruta 40 y avenida Belgrano. Más tarde, desde las 18 horas en calle Onelli, tendrá lugar el Paseo de las Colectividades, junto al reconocimiento a vecinos y vecinas históricas y la premiación de la Copa Centenario en el área de deportes.





El lunes 26, a las 10 de la mañana, se llevará adelante la inauguración de las muestras históricas del “Museo del Centenario” en la Casa del Bicentenario. Allí se podrán recorrer exposiciones vinculadas a la educación, la historia local, el teatro y distintas expresiones culturales que reflejan el crecimiento de El Bolsón a lo largo de un siglo.





La jornada central será el martes 27, cuando se desarrollará la Vigilia del Centenario. Las actividades comenzarán a las 17 horas en calle Onelli, con música en vivo, feria de emprendedores y paseo gastronómico. A las 18 horas se inaugurará la señalización de carteles históricos en el Paseo de los Pioneros y el sector de Al Agua Todos.

Desde las 22 horas dará inicio formal la vigilia, que incluirá la entrega de banderas por parte de vecinos, una cuenta regresiva en pantalla a las 23.30, y a la medianoche el esperado toque de diana, el canto del Feliz Cumpleaños, el corte de torta y un cierre con música y baile para recibir los 100 años de la ciudad.





Finalmente, el miércoles 28, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el izamiento del pabellón nacional, junto al reconocimiento a vecinos destacados en Plaza Pagano. La jornada continuará con una recorrida institucional por las muestras, una partida de ajedrez gigante en la Casa del Bicentenario y, por la tarde, la inauguración del Monumento al Centenario en la intersección de Perito Moreno y Roca.

El cierre será a las 19 horas, con el acto protocolar, el desfile y el paseo criollo, coronando cuatro días de festejos que reflejan la identidad, la memoria y el futuro de El Bolsón.