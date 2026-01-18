Calor sostenido e inestabilidad: así estará el tiempo en la región durante la próxima semana

Domingo cálido, lunes y martes con temperaturas elevadas y un cierre de mes marcado por calor inestable y posibles tormentas. El pronóstico fue elaborado por Fernando Frasetto, de la Agencia Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El pronóstico meteorológico para la región anticipa una seguidilla de días con temperaturas elevadas, cielos mayormente despejados y condiciones que irán cambiando hacia la mitad de la semana, con el ingreso de aire más frío y viento, seguido nuevamente por calor e inestabilidad.

Según el informe elaborado por Fernando Frasetto, de la Agencia Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este domingo se presenta cálido, calmo y soleado, con predominio de aire templado del este, especialmente en la zona de la costa.

El lunes continuará el calor, mientras que el martes será la jornada más calurosa del inicio de la semana, con aire del norte y temperaturas que podrían rondar los 29 grados en sectores del norte y centro de la región, manteniéndose el tiempo soleado y caluroso.

A partir del miércoles, se espera un cambio en las condiciones, con el ingreso de viento y aire frío, lo que traerá un leve descenso de las temperaturas. Sin embargo, este alivio será temporario.

De acuerdo al pronóstico, hacia el próximo fin de semana volverá el calor, acompañado de condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas, un patrón que podría repetirse hacia fines de enero en toda la región.

Desde la AIC recomiendan extremar los cuidados ante las altas temperaturas, mantenerse hidratados y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante posibles eventos de tormentas y cambios bruscos en las condiciones del tiempo.