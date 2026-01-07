Caminantes: cómo prevenir el hantavirus en Bariloche y la región

Caminar, pescar, nadar, remar, andar en bici y otras actividades al aire libre implican un riesgo para contraer hantavirus, si no se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones.





Si va a realizar tareas de recreación:

- Circular en senderos habilitados, despejados, en lo posible de día y con calzado cerrado.

- En caso de recolectar leña hacerlo en lugares abiertos y en lo posible de día.

- Antes de consumir agua de fuentes naturales agregar una gota de lavandina por litro de agua.

- Evitar explorar lugares sospechosos de presencia de roedores: arboles ahuecados, cuevas en las rocas, galpones cerrados, refugios o construcciones abandonadas.

- Hacer picnic en lugares despejados con pastos cortos.





Si el recorrido incluye acampar:





- Instalar la carpa en lugares habilitados, lejos de arbustos o troncos apilados.

- Utilizar carpas con piso, cierres herméticos y sin agujeros.

- Dejar los alimentos y agua en envases resistentes y con tapa.

- No dejar restos de comidas, principalmente luego de la cena, ya que los roedores se alimentan de noche.

- Lavar platos, ollas cada vez que se utilicen.

- Beber agua segura.





Si vas a ingresar a lugares que han permanecido cerrados por un tiempo prolongado:





- Usar la protección respiratoria filtros N° 95 o N° 99 y protección ocular.

- Abrir puertas y ventanas dejando ventilar por 60 minutos.

- Rociar abundantemente con agua y lavandina al 10% (1 parte de lavandina en 9 partes de agua) y deje actuar por 30 minutos.

- Luego limpiar y ordenar





En casa:





- Mantener limpio y ordenado el lugar donde vive. No dejar basura y alimentos a disposición de los roedores.

- Asegurar el cierre adecuado de puertas y ventanas, sellando rajaduras y hendijas.

- Limpiar y desmalezar el entorno de la vivienda, galpones, invernaderos, composteras, corrales.

- Para limpiar terrenos, usar protección respiratoria (máscaras o barbijos tipo N° 95, N° 99) y ocular cuando sea necesario; y ropa de trabajo adecuada.





¿Qué es el Hantavirus?

Se trata de una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta, que es propia de la Región Andina y se transmite a través de un roedor conocido en la zona como "colilargo" que transfiere el virus a los humanos eliminándolo en la saliva, las heces y la orina.





El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Es importante señalar que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.





El Hantavirus puede presentarse con síntomas como gripe, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales.





Ante cualquier síntoma similar a los ya mencionados o sospecha por algún contacto con un roedor o persona sospechosa, consultar con un profesional de la salud o ir al centro de salud más cercano.





¿Qué hacer en caso de encontrar un roedor muerto?

Se recomienda que al encontrar un roedor muerto, se debe rociarlo con agua y lavandina al 10 %, después esperar 30 minutos, y utilizar guantes de goma o bolsas a modo de guante para manipularlo, luego es necesario colocarlo en una doble bolsa y eliminarlos en pozos profundos.





Para más información comunicarse con el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de las URESAS de Bariloche: 02944 – 426118 y El Bolsón: 02944 – 455144.

El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de las áreas de Salud Ambiental y Epidemiología, recuerda tomar medidas de precaución y prevención por el Hantavirus en esta época dónde mucha gente decide acampar, hacer caminatas por zonas no transitadas o volver a casas deshabitadas por mucho tiempo.