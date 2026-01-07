Caminantes: cómo prevenir el hantavirus en Bariloche y la región

Caminar, pescar, nadar, remar, andar en bici y otras actividades al aire libre implican un riesgo para contraer hantavirus, si no se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones.
Si va a realizar tareas de recreación:
- Circular en senderos habilitados, despejados, en lo posible de día y con calzado cerrado.
- En caso de recolectar leña hacerlo en lugares abiertos y en lo posible de día.
- Antes de consumir agua de fuentes naturales agregar una gota de lavandina por litro de agua.
- Evitar explorar lugares sospechosos de presencia de roedores: arboles ahuecados, cuevas en las rocas, galpones cerrados, refugios o construcciones abandonadas.
- Hacer picnic en lugares despejados con pastos cortos.
Si el recorrido incluye acampar:
- Instalar la carpa en lugares habilitados, lejos de arbustos o troncos apilados.
- Utilizar carpas con piso, cierres herméticos y sin agujeros.
- Dejar los alimentos y agua en envases resistentes y con tapa.
- No dejar restos de comidas, principalmente luego de la cena, ya que los roedores se alimentan de noche.
- Lavar platos, ollas cada vez que se utilicen.
- Beber agua segura.
Si vas a ingresar a lugares que han permanecido cerrados por un tiempo prolongado:
- Usar la protección respiratoria filtros N° 95 o N° 99 y protección ocular.
- Abrir puertas y ventanas dejando ventilar por 60 minutos.
- Rociar abundantemente con agua y lavandina al 10% (1 parte de lavandina en 9 partes de agua) y deje actuar por 30 minutos.
- Luego limpiar y ordenar
En casa:
- Mantener limpio y ordenado el lugar donde vive. No dejar basura y alimentos a disposición de los roedores.
- Asegurar el cierre adecuado de puertas y ventanas, sellando rajaduras y hendijas.
- Limpiar y desmalezar el entorno de la vivienda, galpones, invernaderos, composteras, corrales.
- Para limpiar terrenos, usar protección respiratoria (máscaras o barbijos tipo N° 95, N° 99) y ocular cuando sea necesario; y ropa de trabajo adecuada.
¿Qué es el Hantavirus?
Se trata de una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta, que es propia de la Región Andina y se transmite a través de un roedor conocido en la zona como "colilargo" que transfiere el virus a los humanos eliminándolo en la saliva, las heces y la orina.
El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Es importante señalar que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.
El Hantavirus puede presentarse con síntomas como gripe, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales.
Ante cualquier síntoma similar a los ya mencionados o sospecha por algún contacto con un roedor o persona sospechosa, consultar con un profesional de la salud o ir al centro de salud más cercano.
¿Qué hacer en caso de encontrar un roedor muerto?
Se recomienda que al encontrar un roedor muerto, se debe rociarlo con agua y lavandina al 10 %, después esperar 30 minutos, y utilizar guantes de goma o bolsas a modo de guante para manipularlo, luego es necesario colocarlo en una doble bolsa y eliminarlos en pozos profundos.
Para más información comunicarse con el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de las URESAS de Bariloche: 02944 – 426118 y El Bolsón: 02944 – 455144.
