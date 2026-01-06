Carta de lectores: situacion vivida en el dia de ayer.



La siguente carta de lectores se recibio en el medio. La siguente carta de lectores se recibio en el medio.

Dejamos la cabaña que alquilabamos por temor.

En ese contexto, la dueña manifestó que otros huéspedes habían decidido quedarse en el lugar. Sin embargo, como familia y especialmente teniendo un niño tan pequeño, no podíamos ni íbamos a correr ese riesgo. La posibilidad de que el fuego alcanzara el lugar era real y evidente, más aún considerando que el único acceso ya se encontraba cortado. Priorizar la seguridad de nuestro hijo era innegociable.Dejamos constancia de nuestra experiencia con el fin de visibilizar lo que nos sucedió, no desde el enojo, sino desde la necesidad de que estas situaciones sean conocidas y atendidasMorales Melanie